В России готовятся к запуску сразу 55 спутников на ракете Союз-2 - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ

По инфорации госкорпорации Роскосмос, в ноябре 2024 года с космодрома Восточный запланирован запуск сразу 55 спутников одной ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Ионосфера-М. Источник: АО «Корпорация ВНИИЭМ»

Речь идет о 2 новых 370-килограммовых гелиогеофизических космических аппаратах «Ионосфера-М» и 53 малых спутниках, которые выводятся как попутная нагрузка. В конце октября 2024 года все спутники прошли на Восточном электрические испытания и проверки перед установкой в головной части ракеты-носителя.

Немного о спутниках серии «Ионосфера-М» (на рисунке). Это российские космические аппараты для исследования земной ионосферы и непрерывного мониторинга околоземного космического пространства. Запланировано создание орбитальной группировки из 4 таких спутников, выводить на солнечно-синхронную орбиту в 820 км от Земли их будут по два за один запуск носителя. В ноябре 2024 года в космос отправят первые 2 аппарата. Как ранее сообщалось в российских СМИ, новые спутники будут вести наблюдение за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, а также за составом земной атмосферы, наблюдать распределение озона в ее верхних слоях, контролировать радиационную обстановку и многое другое. Срок активной работы каждого спутника составит 8 лет.