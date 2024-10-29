Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине

Виола Амхерд расценила отношения Швейцарии и России как "корректные", выразив уверенность, что они продолжат развиваться "по этому пути"

БЕРН, 28 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Санкции, которые Швейцария по примеру Евросоюза ввела в отношении России, не означают, что Берн является стороной конфликта на Украине. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции.

"Полагаю, что Швейцария, переняв санкции Евросоюза против России, показала, что у нее есть мнение, однако мы не занимаем [чью-либо] сторону в вооруженном конфликте", - отметила она. Президент расценила отношения Швейцарии и России как "корректные", выразив уверенность, что они продолжат развиваться "по этому пути".

Комментируя дискуссию в Швейцарии о том, совместим ли нейтральный статус с санкциями Берна против России, не получившими одобрения со стороны Совета Безопасности ООН, Амхерд выразила мнение, что следует отличать "право нейтралитета от политики нейтралитета". Она заверила, что ее страна продолжит соблюдать "право нейтралитета". По ее словам, дискуссия на эту тему проходит "очень эмоционально" в преддверии референдума, который, как ожидается, состоится в 2025 году.

"Согласно опросу общественного мнения, более 80% населения считают, что нейтралитет важен и что Швейцария должна быть нейтральной. Таково и мое мнение", - отметила президент. Вместе с тем она не скрывала, что "если подискутировать" с гражданами страны о том, что представляет собой нейтралитет, то мнения могут различаться. "Важно, что Швейцария обсуждает этот вопрос и что [во время предстоящего референдума] будет найдена база, на основе которой большинство достигнет согласия", - резюмировала она.

Швейцарские сторонники строгого соблюдения нейтралитета из общественной организации Pro Suisse и поддержавшей ее правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) ранее собрали подписи за проведение референдума о нейтралитете, стремясь не допустить участия Швейцарии в военных альянсах и конфликтах. Они заявили об обеспокоенности "попытками ослабления нейтралитета", среди которых "сближение с НАТО и одностороннее принятие санкций Евросоюза". Инициаторы референдума предлагают прописать в конституции запрет на участие в военных союзах и в санкциях против воюющих государств, если такие меры не были одобрены ООН.

Не входящая в Евросоюз Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, его санкции против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.