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ЦАМТО

Fincantieri и Barzan Holdings намерены совместно производить в Катаре РЛС для обнаружения малоразмерных БЛА

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

ЦАМТО, 28 октября. Fincantieri Group объявила о подписании с принадлежащей МО Катара компанией Barzan Holdings меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки РЛС Omega360.

Эта РЛС станет основным средством обнаружения в составе национальной системы борьбы с БЛА Катара.

Соглашение определяет основные направления сотрудничества между двумя компаниями при создании потенциального совместного предприятия, предназначенного для локализации производства в Катаре и поставки 40 радиолокационных станций Omega360. Ожидается, что первые системы будут произведены к концу 2026 года.

РЛС Omega360 с полностью цифровой архитектурой представляет собой инновационную систему наблюдения ближнего действия, обеспечивающую обнаружение и определение с высокой точностью координат целей в секторе 360 град. РЛС позволит эффективно идентифицировать микро- и нано-БЛА благодаря высокой разрешающей способности по доплеровский частоте и широкому внедрению алгоритмов искусственного интеллекта. Это позволяет классифицировать и идентифицировать одновременно приближающиеся с разных направлений БЛА (либо рои БЛА) по радиочастоте на больших расстояниях без ограничений, характерных для стандартных оптических систем.

Меморандум о взаимопонимании представляет собой еще один шаг в стратегии Fincantieri по расширению своего присутствия на Ближнем Востоке, укреплению сотрудничества с Катаром и открытию новых направлений продаж в регионе. Помимо производства РЛС, соглашение включает создание в Катаре Центра передового опыта в сфере сборки и обслуживания этих систем. Эта инициатива направлена на расширение технологических возможностей Катара и содействие в разработке передовых решений в области противовоздушной обороны.

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