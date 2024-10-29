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Интерфакс-АВН

СКР: бывший начальник управления ВС РФ генерал Оглоблин арестован по обвинению в получении взятки

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Александр Оглоблин
Александр Оглоблин.
Источник изображения: mil.spbsut.ru

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Экс-начальник управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил РФ Александр Оглоблин обвиняется в получении более 10 млн рублей взятки от представителей Пермского завода "Телта", он арестован, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

По версии следствия, в 2016-2021гг "Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России".

"По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В СКР добавили, что дело расследует Главное военное следственное управление.

В феврале 2022 года Оглоблин был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество.

По данным СКР, Оглоблин вместе с бывшим начальником главного управления связи Вооруженных сил - заместителем начальника Генерального штаба генерал-полковником Халилом Арслановым и другими лицами заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате, по версии СКР, при исполнении контрактов было похищено 1,6 млрд рублей.

В настоящее время Оглоблин фигурирует в уголовном деле начальника (до мая 2024 года) главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Шамарин был арестован в мае 2024 года, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

СКР 24 сентября текущего года сообщил о завершении расследования уголовного дела против учредителя завода "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Высокова и Гришиной, которые обвиняются в хищении более 48 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.

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Россия
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