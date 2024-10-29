Эксперт: не стоит ждать прорыва в переговорах с Украиной до выборов в США

Киев не является самостоятельным игроком, считает специалист в сфере международной политики Тони Кевин

КАНБЕРРА, 28 октября. /ТАСС/. На прорыв в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине до выборов в США едва ли стоит надеяться, поскольку Киев не является самостоятельным игроком. Такое мнение озвучил в беседе с ТАСС австралийский эксперт в сфере международной политики Тони Кевин.

По его словам, "не стоит ждать ни военных, ни дипломатических прорывов до избрания президента США". "Российский лидер Владимир Путин уже озвучил здравые, основанные на реальности условия, на которых РФ готова вступить в переговоры с Киевом и Вашингтоном, но реальное движение может начаться только после выборов, особенно в случае победы претендента на высший государственный пост от Республиканской партии Дональда Трампа", - указал Кевин.

По его мнению, к настоящему моменту Киевский режим "утратил волю, а возможно, и способность даже пытаться дестабилизировать ситуацию в России с помощью терроризма и военных преступлений". "Операция в Курской области, похоже, была последней такой попыткой, впрочем, также уже потерявшей свою актуальность. На основных участках линии боевого соприкосновения хорошо вооруженные и обученные российские войска продолжают методично наступать, сохраняя собственную живую силу и материалы. Ситуация у ВСУ совершенно другая, они сохраняют высокий уровень потерь на поле боя, а набор в армию, и добровольный, и принудительный, сокращается, не обеспечивая должного уровня пополнения рядов", - сказал эксперт, сравнив сегодняшнюю армию Украины с пациентом, подключенным к системе жизнеобеспечения.

Кевин, начинавший карьеру дипломата в посольстве Австралии в СССР, отметил, что сегодня Россия выступает для всего мира образцом "цивилизованности и спокойствия". "Жесткий контроль западных правительств над своими информационными системами затрудняет понимание общественностью того, что на самом деле происходит в России и мире. Но, несмотря на любые дезинформационные заявления, и на Западе, и в мире все больше людей начинают видеть истину и <…> это [прозрение] необратимо", - подчеркнул он.

Предложение Путина

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую интересы всех государств континента. Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине: вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.

Об эксперте

Тони Кевин - австралийский эксперт, специализирующийся на вопросах международной политики. Он начинал дипломатическую карьеру в 1969 году в Москве, в дальнейшем занимал пост посла Австралии в Польше и Камбодже. Оставив службу, Кевин сосредоточился на международной политической экспертизе и написал несколько книг, в том числе "Возвращение в Москву" (2017), посвященную его пребыванию в России.