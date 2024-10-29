Опубликованы кадры последствий удара ВВС ЦАХАЛ по крупному заводу по производству БПЛА в Иране

Источник изображения: topwar.ru

В ночь на 26 октября израильская армия нанесла обещанный ответный удар на ракетную атаку Ирана, осуществленную в начале месяца.

Стоит напомнить, что ЦАХАЛ задействовал в своей операции возмездия более 100 самолетов, которые преодолели расстояние в 1,5 тысячи километров. При этом в израильском командовании заявили, что ВВС ЦАХАЛ не понесли потерь в ходе операции.

В свою очередь, данные об уроне, который был нанесен Ирану, кардинально разошлись. Так, в Тегеране заявили, что практически все выпущенные по военным объектам страны ракеты были сбиты. Урон, якобы, оказался минимальным.

В то же время в Израиле заявляют о куда более серьезных последствиях данной операции для Ирана. Так, издание Axios со ссылкой на источники среди израильских военных сообщает о повреждении 12 смесителей, которые Тегеран использует для производства твердого топлива для дальнобойных баллистических ракет.

Кроме того, ранее сообщалось, что в ходе своей атаки ВВС ЦАХАЛ практически полностью уничтожили иранскую ПВО большой дальности. При этом комплекты ближнего радиуса действия остались нетронутыми, как и запасы баллистических ракет, а также мощности по производству беспилотников.

Впрочем, последние таки частично пострадали. Об этом свидетельствуют выложенные в сеть кадры с масштабным пожаром на иранском заводе по производству БПЛА в Шамс-Абаде (н. п. к югу от Тегерана).

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что данное видео, просочившееся в сеть, несмотря на запрет иранских властей, пока является чуть ли не единственным свидетельством того, что атака ЦАХАЛ действительно была успешной.

При этом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не стремится к войне с Израилем, но ответит на недавнюю атаку.