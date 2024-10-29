Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро

ЦАМТО, 28 октября. Власти Сербии передадут Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Сербии Александр Вучич.

Накануне он сообщил, что власти Украины одобрили возобновление работы посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич вскоре будет присутствовать на открытии диппредставительства.

"Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 млн. евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее", – заявил А.Вучич в эфире Prva TV 26 октября.

Как напоминает агентство, в конце августа сербский лидер сообщил, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Киеву (гуманитарной), чем все страны Балкан, на тот момент последней была партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad.

Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны в начале марта 2022 года в Белград.