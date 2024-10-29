Войти
ЦАМТО

Spiegel: Минобороны ФРГ планирует выделить 2,1 млрд. евро на закупку новых крылатых ракет Taurus Neo

364
0
0
Авиационная крылатая ракета Taurus
Авиационная крылатая ракета Taurus.
Источник изображения: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/Getty Images

ЦАМТО, 28 октября. Минобороны Германии планирует выделить около 2,1 млрд. евро на закупку новых крылатых ракет Taurus Neo, этого может хватить на 600 ракет, поставка которых может начаться в 2029 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 25 октября издание Spiegel.

"Министр обороны Борис Писториус планирует закупку новых крылатых ракет Taurus Neo на 2,1 млрд. евро", – пишет издание.

По его оценкам, на эту сумму можно приобрести 600 крылатых ракет Taurus Neo.

"Первые из дальнобойных крылатых ракет могут быть поставлены в 2029 году", – предполагает издание.

При этом отмечается, что финансирование проекта пока под вопросом: он включен в индивидуальный финансовый план Министерства обороны лишь в качестве опции. В случае, если проект все же решат реализовывать, в 2025 году на него потребуется 350 млн. евро, а большая часть суммы будет потрачена не ранее 2029 года.

В настоящее время в распоряжении ФРГ находятся около 600 ракет Taurus, причем, как ранее сообщала газета Welt, лишь половина из них готова к применению, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 16:23
  • 5303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 19:03
  • 9
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 13:23
  • 1
Сражения высокоточной массы (Foreign Affairs, США)
  • 28.10 11:34
  • 1
Путин рассказал о синхронизации всех родов и видов армии РФ в ходе СВО
  • 28.10 10:29
  • 0
Призрак цветных революций бродит по миру
  • 28.10 04:26
  • 4
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 28.10 03:15
  • 0
Ответ на "В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр" "
  • 28.10 02:54
  • 2
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"