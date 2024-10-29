Spiegel: Минобороны ФРГ планирует выделить 2,1 млрд. евро на закупку новых крылатых ракет Taurus Neo

ЦАМТО, 28 октября. Минобороны Германии планирует выделить около 2,1 млрд. евро на закупку новых крылатых ракет Taurus Neo, этого может хватить на 600 ракет, поставка которых может начаться в 2029 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 25 октября издание Spiegel.

"Министр обороны Борис Писториус планирует закупку новых крылатых ракет Taurus Neo на 2,1 млрд. евро", – пишет издание.

По его оценкам, на эту сумму можно приобрести 600 крылатых ракет Taurus Neo.

"Первые из дальнобойных крылатых ракет могут быть поставлены в 2029 году", – предполагает издание.

При этом отмечается, что финансирование проекта пока под вопросом: он включен в индивидуальный финансовый план Министерства обороны лишь в качестве опции. В случае, если проект все же решат реализовывать, в 2025 году на него потребуется 350 млн. евро, а большая часть суммы будет потрачена не ранее 2029 года.

В настоящее время в распоряжении ФРГ находятся около 600 ракет Taurus, причем, как ранее сообщала газета Welt, лишь половина из них готова к применению, отмечает агентство.