Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран был предупрежден о возможном ударе Израиля накануне нападения

Дубай. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Тегеран получил сведения о возможном ударе Израиля вечером накануне нападения, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы получали сигналы, указывающие на возможность нападения, с вечера накануне атаки, что позволило нам быть уверенными в нападении", - цитирует Аракчи иранское государственное агентство Mehr.

Он отметил, что Иран обменялся сообщениями с различными сторонами и до нападения власти Ирана "следовали мерам, которые должны были принять".

"Мы не оставим просто так кровь наших мучеников и оставляем за собой право ответить на агрессивные действия сионистского режима, и это будет сделано в надлежащее время", - заявил Аракчи.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Ирана заявил, что совершенно очевидно, что США причастны к действиям Израиля.

"Соучастие США в агрессии Израиля, начавшейся рано утром в субботу, для нас совершенно очевидно", - сказал министр иностранных дел в интервью национальному телевидению Ирана.

По его словам, Израиль использовал воздушное пространство, контролируемое США, для осуществления своей агрессии. Это в дополнение к оборонному оборудованию, которое США ранее предоставили Израилю, добавил Аракчи.