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Вестник Мордовии

БМП-3М в версии "Драгун" с "БМ100+30" - опасный враг для Bradley и Abrams

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Модернизированная версия БМП-3М под названием "Драгун" с боевым модулем "БМ100+30" отличается от обычной "тройки" изменой компоновкой.

У этой боевой машины пехоты двигатель, а это 660-сильный УТД-32, находится в передней части корпуса, что позволяет по шоссе разгоняться до 70 км/ч. Задним ходом скорость составляет 20 км/ч. Водные преграды преодолеваются со скоростью 10 км/ч.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Выше упомянутый боевой модуль также вооружен 100-мм пушкой - пусковой установкой ПТУР и спаренной с ней 30-мм автоматической пушкой, а также 7,62-мм пулеметом.

Большое преимущество - все боеприпасы находятся изолированном отсеке, что значительно повышает безопасность экипажа и десанта.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Система управления огнем "Витязь" - всесуточная, она способна автоматически сопровождать цели. Экипаж машины - 3 человека, в ней также помещается 8 десантников. Вес новой боевой машины пехоты возрос до 21 тонны. Как считают специалисты, в этой версии БМП-3М могла бы быть очень опасным противником не только для M2 Bradley, другой легкой бронетехники НАТО, но и для основных боевых танков, таких M1 Abrams и Leopard2.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Bradley
Leopard-2
M1 Abrams
БМП-3
БМП-3М
УТД-32
Проекты
NATO
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