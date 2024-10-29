«Мы можем найти любые цели — вплоть до птицы»

Как работают российские расчеты ЗРК «Оса» на донецком направлении

Для звездочек — по количеству сбитых целей — не хватает места на машине по имени «Акула». Российские зенитчики уничтожают сотни вражеских беспилотников, постоянно рискуя самим стать целью. Угроза малых и больших дронов остается одной из основных для наших войск. «Известия» своими глазами увидели, как на донецком направлении работают расчеты ЗРК «Оса» группировки «Центр» по прикрытию от воздушного противника.

«Конечно, страшновато было, но мы всё сделали»

— Пришел в армию на срочную службу в 2020 году, увидел «Осы» и остался. В специальной военной операции принимаем участие дивизионом с самого начала. Были везде: прикрывали отход войск с черниговского направления, потом переместились на краснолиманское, также были на кременском и луганском направлениях, сейчас на авдеевское переместились, — перечисляет сержант Игорь Сысолятин, заместитель командира расчета комплекса «Оса».

ЗРК «Оса» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сержант рассказывает, что в разные периоды СВО его расчет работал и на мобильных действиях, прикрывая движение колонн, и из позиционных районов, защищая большие площади. Менялся и воздушный противник: в начале спецоперации «Оса», на которой работал Игорь, открывала огонь по пилотируемой авиации: тогда сразу несколько комплексов уничтожили вертолет. Сейчас основные цели — это беспилотники различных типов.

— 28 февраля 2022 года выехали прикрывать подход наших войск к границе. Отработали по беспилотнику штатно, откатились и продолжили. Конечно, страшновато было, но мы всё сделали. Мы в армии — сами сюда пришли, вот и всё, — вспоминает свой первый боевой опыт сержант группировки «Центр».

А вот счет сбитым целям в расчете не ведут. Игорь прикидывает в уме: их порядка 150–160 — для такого количества звездочек не хватит всей поверхности машины. Но это специфика применения дешевых беспилотников — плотность целей в воздухе такая, что счет уничтоженных идет на десятки и сотни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На машине спереди и сзади нанесено ее имя — «Акула». Зенитчики говорят, что это идея их механика-водителя: многие другие «Осы» работают без собственных названий.

— «Акула» — потому что кусается. Может и укусить, может и съесть. Мимо нас никто не пролетит! У каждой машины должно быть свое имя, — уверен механик-водитель, старший сержант Евгений Нагорный.

Он в армии с 2007 года — больше 17 лет — и сменил различные должности. На ЗРК «Оса» Евгений с самого начала службы, прошел различные курсы обучения. «Я здесь уже местный», — говорит о дивизионе старший сержант Нагорный. Почти вся его служба связана именно с этим подразделением. В 2022 году по семейным обстоятельствам он уходил в танковое училище, но, поскольку оттуда не отправляли в зону СВО, перевелся обратно.

— Товарищи, с которыми я прослужил много лет, они здесь. А я там, но чувствовал, что буду нужен в зоне СВО и буду помогать. В первую очередь, когда я приехал сюда, сказали, что буду помогать в обучении мехвзводов, — рассказывает старший сержант группировки «Центр».

В бою со «Свитчблэйдом»

Около месяца назад расчет столкнулся с американскими БПЛА-камикадзе «Свитчблэйд». Для Евгения это был первый боевой опыт. И сразу же пригодились его навыки вождения тяжелой трехосной машины. Беспилотник врага развалился в воздухе, и его боевая часть горела рядом с «Осой», поэтому машину пришлось быстро уводить, спасая от возможной детонации.

— Дали деру, ведь мог быть и второй камикадзе. Где-то машину приходится не жалеть и давать «гари», чтобы скрыться, спрятаться. При опасности БПЛА, если мы, допустим, радаром его не видим, а он кружит над нами, надо быстро спрятать машину в лесополосу, — рассказывает Евгений Нагорный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Американские «Свитчблэйды», на которые возлагали надежды в 2022 году украинские власти, применялись недолго и оказались неустойчивы к воздействию российских систем РЭБ. Эти БПЛА разрабатывались как средство усиления малых мобильных групп в локальных конфликтах — с относительно небольшими габаритами, удобной схемой запуска и простым автоматизированным управлением. Они не были рассчитаны на применение в условиях противодействия технически развитому противнику. В прессе появлялись сообщения, что БПЛА были модернизированы по опыту первого периода СВО и снова могут быть переданы на Украину. Вероятно, столкновение со «Свитчблэйдами» — вторая попытка их применения на Украине, уже без громкой рекламы и пафосных заявлений со стороны Киева и Вашингтона.

— Система ПВО старая, но в данный момент очень эффективная. Боремся с беспилотниками и прикрываем наших товарищей, — рассказывает ефрейтор Артур Мурзин, оператор азимута комплекса «Оса».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Его задача — обнаружить цель по азимуту, после чего второй оператор определяет дальность. На их основе оператор поиска, он же заместитель командира расчета, уже берет цель на автосопровождение. В современных условиях чувствительность приборов и подготовка расчетов вместе с новыми ракетами позволяют применять комплексы «Оса» очень гибко. В частности, быстро приспосабливаться к постоянно меняющемуся воздушному противнику.

— Везде есть свои настройки — мы можем найти любые цели, вплоть до птицы, — рассказывает Артур Мурзин.

Ему уже доводилось сбивать почти все типы украинских разведывательных БПЛА, а недавно и американский «Свитчблэйд». До мобилизации ефрейтор Мурзин работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, а сейчас принял решение перейти на контрактную службу.

Дмитрий Астрахань