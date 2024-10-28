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Украина готова к переговорам с Россией, но только после того, как ситуация вернется к той, что была до «полномасштабного вторжения». С таким заявлением выступил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Серый кардинал Украины дал интервью итальянской газете Corriere Della Sera. Кстати, итальянцы тоже считают, что он является теневым руководителем Украины, не даром они назвали Ермака «Ришелье Зеленского». Так вот, в беседе с итальянским изданием Ермак заявил, что Киев готов к диалогу с Россией, но для этого необходимо, чтобы Россия убрала свои войска на границы 2022 года. А затем Украина будет добиваться возвращения всех территорий и выхода на границы 1991 года, другие варианты не рассматриваются.

Чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел (...). Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года.

— заявил Ермак.

Гарантом безопасности Украины может быть только НАТО, поэтому вступление в альянс является одной из основных задач. Также Ермак подтвердил, что Зеленский против «заморозки» войны по линии фронта, ни на какие компромиссы с Россией не пойдет.

Ответил он и про ситуацию с КНДР, заявив, что Украина находится фактически в состоянии войны с Северной Кореей из-за якобы развертывания военных КНА в России. При этом никаких доказательств этому привести не смог, но призвал Запад нарастить поставки вооружений.

И, конечно, вопрос про возможные выборы, так как сейчас Зеленский является нелегитимным «президентом». По словам Ермака, они будут проведены сразу же после окончания боевых действий, потому что Зеленский хочет, чтобы у всех украинских солдат была возможность проголосовать, а сейчас это обеспечить невозможно.