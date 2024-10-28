"Восточный щит" на границе Польши с Белоруссией и Россией станет новой версией "Железного занавеса", заявляет президент Дуда

Минск. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда назвал возводимую на границе с Белоруссией и Россией систему оборонительных укреплений "Восточный щит" новой версией "Железного занавеса".

"Некоторые политики на Западе смотрят на это (начало строительства системы укреплений Tarcza Wschod на восточной границе Польши - ИФ) с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление "Железного занавеса", - заявил польский президент в интервью британской газете The Sunday Times.

"Я скажу так: если безопасность моих соотечественников должна быть обеспечена путем повторного поднятия "Железного занавеса", тогда ок, будет "Железный занавес", пока мы будем на его свободной стороне", - добавил Дуда.