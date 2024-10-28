"Для контрнаступления". В США заявили об отправке тысяч элитных солдат КНДР под Курск

NYT: пять тысяч элитных солдат КНДР перебросили в Курскую область

The New York Times сообщила о переброске нескольких тысяч солдат КНДР в Курскую область. По данным газеты, это бойцы элитного подразделения Корейской народной армии, которые будут участвовать в контрнаступлении против ВСУ. Ранее о переброске уже заявляли в ГУР минобороны Украины. Предположение о том, что военные КНДР будут отправлены под Курск, высказывал и представитель Белого дома Джон Кирби. В России и КНДР опровергают информацию об отправке северокорейских солдат на СВО. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия для участия в контрнаступлении против ВСУ. Об этом со ссылкой на неназванных американских и украинских чиновников сообщила газета The New York Times (NYT).

По словам украинского собеседника издания, на транспортных самолетах Ил-76 военных КНДР доставляют из Владивостока на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий. Источники газеты утверждают, что все они являются бойцами элитного подразделения Корейской народной армии.

Собеседники NYT сообщили, что войска КНДР еще не вступили в бой и пока неясно, какую роль они будут играть на полях сражения.

При этом они также отметили, что «любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они могут сосредоточиться на захвате как можно большей территории Украины до наступления суровой зимы».

Украинский чиновник сообщил, что к 28 октября контингент северокорейских военных в Курской области достигнет пяти тысяч человек. По его словам, пока неизвестно, будут ли военные КНДР отправлены на Украину. В настоящее время они сосредоточены только в Курской области.

О том, что северокорейские военные уже были замечены в регионе, ранее сообщило Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. 25 октября там заявили, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий - в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировали в Курской области.

26 октября координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область.

«Возможно, даже вероятно, что, по крайней мере, некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным», - сказал он.

«Если есть снимки, значит что-то они отражают»

Информация о том, что войска КНДР отправятся в зону спецоперации, обсуждается с начала октября. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт. После этого глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что около 11 тысяч северокорейских военных готовятся принять участие в боевых действиях.

Зеленский позже уточнил, что речь идет о 12 тысячах военных - двух бригадах по шесть тысяч человек.

23 октября министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что у Штатов есть доказательства того, что Северная Корея направила военные силы в Россию, однако Вашингтону неясна цель их якобы пребывания в РФ.

Российские и северокорейские власти отрицают эту информацию. МИД РФ назвал «вбросами» сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО.

«Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его», - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким также опроверг данные об отправке северокорейских военных в Россию для участии в спецоперации.

«Это (обвинения в адрес Пхеньяна. - «Газета.Ru») не что иное, как грязные маневры США и их ставленников с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса, поставляя Украине все виды летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы», - сказал Ил Ха Ким.

24 октября ситуацию впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. На слова журналиста NBC News о том, что спутниковые снимки показывают присутствие военных КНДР в РФ, Путин ответил:

«Снимки - они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они что-то отражают».

Президент также отметил, что Москва никогда не сомневалась в том, что Пхеньян серьезно относится к договоренностям, напомнив, что недавно Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР.

«Что и как мы будем делать - это наши дела. Мы на связи с друзьями из Северной Кореи», - подчеркнул глава государства.

Ева Вишневская