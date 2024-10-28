Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний

Двигатель показал устойчивую работу, сообщили ТАСС в одном из предприятий, участвующих в его разработке

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Опытный образец авиадвигателя - демонстратора технологий ПД-35 успешно завершил первый этап испытаний. Об этом сообщили ТАСС в одном из предприятий, участвующих в разработке двигателя.

"Двигатель показал устойчивую работу в соответствии с заданными параметрами и готовится к следующим этапам испытаний", - отметили в предприятии.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что двигатель ПД-35 может появиться к 2030 году.

Разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах: пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше (до 35 тонн). Двигатель ПД-35 необходим российской авиационной промышленности для создания новых широкофюзеляжных самолетов.