Дата выборов в Беларуси объявлена – напряжённость информационной войны возрастает

Чем ближе президентские выборы в Беларуси, тем больше дополнительных усилий прилагается со стороны западных специалистов информационно-психологической войны, преследующих лишь одну цель – раскачать белорусское общество, спровоцировать панику и агрессию среди наших граждан.

Об этом не раз предупреждал глава белорусского государства Александр Лукашенко. Например, в августе этого года, заслушав доклад об актуальных вопросах информационной политики, Президент Беларуси подчеркнул, что резкое усиление противоборства на информационном поле произойдёт в период электоральной кампании 2025 года.

Уже сегодня можно констатировать, что прогноз сбывается. При этом, как часто бывало раньше, «застрельщиками» выступили яркие представители так называемой «беглой оппозиции». На днях засветилась Тихановская, выдавшая интервью немецкому BILD, в котором, как обычно, не было ни слова правды. Сбежавшая четыре года назад от белорусского правосудия преступница традиционно постаралась выдать желаемое за действительное, рассказав, что «белорусское общество похоже сейчас на кастрюлю с кипящей водой» (ассоциации-то какие характерные!), а также посоветовала всем ждать «новое окно возможностей». Со своей стороны некто Латушко вылил на нашу страну очередную порцию помоев в формате видеоролика.

Но глупее всех поступили представители одной организации, признанной в Беларуси террористической. Сами себя они называют «белорусской инициативой», созданной из «бывших сотрудников силовых структур». За помпезным названием скрывается кучка неудачников с гипертрофированным самомнением, некогда действительно числившихся среди сотрудников самого среднего звена некоторых силовых структур Беларуси.

Так вот они, явно выполняя заказ кураторов, и очевидно, что самостоятельно (потому как очень топорно вышло), написали статью с «ужаснейшим разоблачением», безусловно претендуя на «информационный взрыв».

Суть этого опуса заключается в том, что «Россия собирается подставить Беларусь». Причём подставить под «ядерный удар» стран коллективного Запада. А делается это всё (внимание!) «для окончания войны с Украиной путём нанесения ракетного удара по Гомельской области или по Островецкой атомной электростанции»! Удар, заметьте, наносит Россия (по мнению авторов, это легко можно скрыть!). В ответ, как считают экс-«силовики», Беларусь просто обязана нанести «удар по Украине и по одному из соседних европейских государств (Литва, Латвия, Эстония или Польша)» имеющимся у неё ядерным оружием. В свою очередь НАТО уничтожает Беларусь, а «обеспокоенный Кремль соберёт очередной саммит по безопасности».

То есть, если коротко про содержание этого бреда: Россия стремится закончить «войну на Украине», начав Третью мировую ядерную войну. Ну что же, всё как нравится кураторам. Как прописано в методичке.

Кроме целого ряда нелогичных глупостей, изложенных горе-«журналистами», обращает на себя внимание источник «секретнейшей» информации – «партнёры организации, связанные с силовыми структурами одной из европейских стран». Очень напоминает британское «highly likely» (англ.– «с высокой вероятностью»), не правда ли?

Опуская подробности нелепого вброса о «провокации Москвы», хочется напомнить его разработчикам, да и всем, кто хоть сколько-нибудь серьёзно к нему отнёсся, об однозначной позиции России, озвученной задолго до появления упомянутого «шедевра» (то есть авторы не могли о ней не знать). «Нападение на Беларусь – любое в военном плане – будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями», – позиция, неоднократно озвученная высшими должностными лицами России, в том числе и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Более того, этот тезис нашёл своё отражение в поправках, недавно внесённых в ядерную доктрину Российской Федерации.

Ещё один момент. В настоящее время завершается работа над договором Беларуси и России о гарантиях безопасности, в котором прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств. Об этом на днях заявил российский посол в Минске Борис Грызлов. «В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», – отметил Грызлов. «В текст договора интегрированы и некоторые нововведения, озвученные президентом России Владимиром Путиным на совещании по вопросам ядерного сдерживания 25 сентября», – добавил дипломат.

Для человека разумного все перечисленные аргументы достаточны, чтобы исключить даже намёк на какую-либо степень достоверности запущенной врагами Беларуси и России «информационной утки». Впрочем, они сами в первую очередь не верят в написанное собственноручно.

Очевидно, что перед нами типичный образец информационно-психологического воздействия, направленный, как уже было сказано, на раскачку белорусского общества, провоцирование паники и агрессии среди граждан Беларуси.

Для полной ясности «картины» следует напомнить слова заместителя Главы Администрации Президента Беларуси Владимира Перцова. «Технологии, которые применяют наши оппоненты, – чистая психология. Есть определенные наборы слов, которые родом из нейролингвистического программирования, то есть далеко не журналистские технологии», – поделился знаниями на встрече со студентами в конце сентября бывший министр информации. В свою очередь, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в деталях объяснил методику формирования фейков и апробации их влияния на сознание любого общества. Эксперт отметил, что образ будущего является основой всех информационно-психологических операций. Применяемая при этом методика проста: идея (тезис) формирует эмоцию, а эмоция заставляет человека совершать действия, которые ему несвойственны. Как это было в Беларуси в 2020 году – под воздействием навязанных извне эмоций вполне законопослушные граждане начали выходить на площади и вступать в противоборство с силовиками.

В рассматриваемом нами конкретном случае с «провокацией Москвы» всё аналогично. В сознании у читателя, по мнению разработчиков «материала», формируется образ негативного будущего – неминуемый ядерный апокалипсис, то есть – угроза для жизни. И всё это – из-за «неправильной» политики действующей власти, главные виновники – власть и Россия. Осознание угрозы для жизни формирует основную эмоцию – страх. Под его воздействием человек теряет критическое восприятие информации, поддаётся панике и агрессивным эмоциям. А направления агрессии уже определены – против действующей власти, против основного стратегического союзника Беларуси – России.

Возможно, «авторы» и не рассчитывали на серьёзный и резонансный «информационный взрыв», надеялись, может быть, хотя бы на «всплеск». Но, как видим, даже этого не произошло. Наш материал, конкретно эта статья, появилась исключительно для профилактики, так сказать, ещё раз напомнить гражданам Беларуси о необходимости соблюдения информационной гигиены, особенно накануне президентских выборов в нашей стране.

Владимир Вуячич