В погоне за победой на Украине Путин отбросил всякую осторожность насчет Северной Кореи (The New York Times, США)

NYT: с началом СВО отношения России и КНДР разительно изменились

Между Россией и КНДР наблюдается торговое и дипломатическое сближение, пишет NYT. На Западе подозревают неладное. Заявляя о "технологической отсталости" Северной Кореи, автор статьи не замечает противоречия и безосновательно обвиняет Пхеньян в предоставлении передовой военной помощи Москве.

Шесть лет назад тысячи северокорейцев собрались на тихоокеанском побережье России. Президент Владимир Путин решил наказать Северную Корею за разработку ядерного оружия, и мужчины — рабочие с российских предприятий — были высланы на родину.

Теперь северокорейцам в регионе снова рады, только на сей раз в качестве солдат. Американская, украинская и южнокорейская разведка сообщила, что в последние недели они тысячами прибывают в Россию, чтобы помочь российской военной кампании на Украине (информация не подтверждается российскими официальными источниками. — Прим. ИноСМИ). Это еще больше углубит военный союз, который Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын возродили в начале этого года.

Прибытие северокорейских солдат подчеркивает, насколько резко преобразились отношения России с соседями и всем миром после начала спецоперации на Украине более двух лет назад.

В результате сложные экономические и политические интересы России на мировой арене оказались подчинены ограниченным расчетам конфликта, который Кремль подает как экзистенциальную борьбу за выживание нации.

Внезапное сближение между Путиным и Северной Кореей, государством-изгоем для большей части мира, также показывает, что конфликт на Украине уничтожил последние ростки сотрудничества России с Западом в вопросах глобального значения — в частности, контроле вооружений и нераспространении ядерного оружия. Мы оказались на опасной и неизведанной территории. Прошли те времена, когда Москва в попытке обуздать ядерные амбиции Пхеньяна сотрудничала с обширной коалицией, включая Китай и США.

“Это серьезный поворот в российской политике”, — прокомментировал эксперт по отношениям России с Азией из Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Александр Габуев**.

“Если раньше Россия подавала себя как полезного партнера Запада в отношениях с проблемными странами, то теперь сама превратилась в гигантскую проблему”, — добавил он.

По всей видимости, решительный разрыв России с мировым порядком под началом США продлится еще долго после того, как утихнут пушки на Украине. Это, в свою очередь, будет способствовать другим геополитическим столкновениям — в частности, противостоянию США с Китаем, добавил Габуев**.

Конфликт на Украине уже изменил отношения России с другими соседями далеко за пределами региона. Финляндия и Швеция отказались от десятилетий нейтралитета и вступили в НАТО, чтобы защитить себя от угрозы российской агрессии. А Минск, ближайший политический союзник России, продвинулся еще дальше на орбиту Москвы, став логистическим узлом для российской спецоперации.

Китай же стал главным экономическим партнером России, заменив Запад в качестве основного покупателя российских энергоносителей, а также важнейшего источника потребительских товаров и технологий двойного назначения для нужд российской армии, в частности беспилотников.

Однако разительнее всего, пожалуй, изменились отношения России с Северной Кореей.

Военный союз стран времен холодной войны официально прекратил существование с распадом Советского Союза. Обнищавшая и технологически отсталая Северная Корея мало что могла предложить России в последующие десятилетия, когда Кремль выстраивал рыночную экономику.

Приход Путина к власти в 1999 году совпал со скачком цен на нефть и газ. Это подпитывало экономический бум в России, из-за чего потребность в северокорейском импорте отпала напрочь, за исключением разве что рабочей силы для выполнения ручного труда.

Насущные экономические потребности Северной Кореи позволили Путину продавить жесткую дипломатическую сделку с бывшим союзником. Незаконная разработка Пхеньяном ядерного оружия тревожила Кремль, который видел в этом угрозу региональной стабильности и собственному влиянию в Азии.

После того как в 2012 году Северная Корея провозгласила себя ядерной державой, сдерживание ее арсенала стало общей целью для России, Китая и Запада — большая редкость на фоне обширного противостояния.

В 2017 году Россия вслед за остальными членами Совета Безопасности ООН ввела всеобъемлющие экономические санкции против Северной Кореи, фактически отрезав Пхеньян от мировой экономики. Сама Россия никогда не соблюдала эти ограничения полностью, однако значительное сокращение торговли всё же лишило КНДР одного из немногих рынков сбыта для и без того ограниченного экспорта.

Россия постепенно перестала привлекать северокорейских рабочих, служивших основным источником иностранной валюты для Пхеньяна, несмотря на протесты российского бизнеса. По последней доступной статистике, число зарегистрированных северокорейских рабочих в России сократилось с 34 000 в 2017 году до 11 000 к концу следующего года.

Хотя это и немного, их высоко ценили российские работодатели, порой даже сравнивая с солдатами за дисциплину.

Между тем, экономические кары не ограничились одним рынком труда. Российские банки прекратили сотрудничать с компаниями, связанными с Северной Кореей, а надзорные ведомства перестали продлевать им лицензии.

Вкупе с закрытием границ вследствие пандемии эти меры привели к полной остановке экономических связей. Двусторонняя торговля упала с пикового значения в 220 миллионов долларов в 2005 году до 3,8 миллиона долларов в 2022, по данным Росстата и государственных СМИ.

Однако российская спецоперация на Украине в том же году перевернула ситуацию.

Как только она переросла в конфликт на истощение, у России стало не хватать боеприпасов и солдат. И в лице Северной Кореи Путин обрел одну из немногих стран, способных и, главное, желающих помочь.

Летом прошлого года украинские солдаты начали находить на полях сражений снаряды с северокорейской маркировкой. Представители министерства обороны Южной Кореи заявили, что с августа 2023 года Северная Корея отправила в Россию более 13 000 транспортных контейнеров с артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами и баллистическими ракетами малой дальности KN-23. Она также направила техников и офицеров для помощи в эксплуатации поставленного оружия (поставки иностранных вооружений в Россию не подтверждены официальными данными. — Прим. ИноСМИ).

Как и чем Россия возмещает Пхеньяну эти поставки, неизвестно. Габуев** предположил, что Россия может платить Северной Корее товарами первой необходимости, которых не хватает в коммунистическом государстве, в том числе продуктами питания и топливом. Но при этом Россия могла бы поделиться с Пхеньяном и ценными технологиями, допустил он.

Применение северокорейского оружия на Украине имеет для Пхеньяна практическую ценность, объясняют западные военные аналитики. Северокорейские специалисты могут наблюдать за ним воочию и собирать данные о том, как оно используется в условиях современного конфликта, особенно против западных систем ПВО, поставленных их врагом, Южной Кореей.

Приток оружия ослабил и другие торговые ограничения между Россией и Северной Кореей. Кроме того, Кремль перестал поддерживать санкции ООН. Стоимость товарооборота между Северной Кореей и Россией, за вычетом секретных категорий и оружия, выросла в прошлом году в девять раз, достигнув почти 35 миллионов долларов, согласно российским государственным СМИ.

Последовало и дипломатическое сближение.

Путин расстелил красную дорожку перед Кимом в сентябре прошлого года, когда тот посетил Россию и осмотрел авиационные, ракетные и военно-морские военные объекты на Дальнем Востоке.

Ким, со своей стороны, выразил, пожалуй, сильнейшую поддержку российской спецоперации изо всех иностранных лидеров: в частности, он даже поднял тост за “священную борьбу” Кремля против Запада, который назвал “сборищем зла”.

Однако на той же встрече Путин дал понять, что на ядерное оружие Северной Кореи военное сотрудничество не распространяется.

“Есть определенные ограничения, Россия их соблюдает, — сказал Путин. — Но есть вещи, о которых мы, разумеется, можем поговорить”.

Однако складывается ощущение, что боевые действия на Украине вынудили Путина отказаться от этого подхода.

В июне российский лидер совершил свой первый визит в Пхеньян почти за четверть века. Под фанфары страны официально возродили свой военный договор времен холодной войны.

Отринув свои прежние опасения, Путин во время поездки чуть было не вручил Киму его самый желанный трофей и не признал Северную Корею ядерной державой.

“Пхеньян имеет право принимать соответствующие меры для укрепления собственной обороноспособности, обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета”, — заявил Путин.

Прибытие северокорейских войск в Россию знаменует собой следующий логический шаг в углублении военного союза, сказал Габуев**.

По данным южнокорейской разведки, в этом месяце на тихоокеанское побережье России на кораблях ВМФ прибыли первые подразделения северокорейских солдат. На этой неделе на российской территории находилось 3 000 северокорейских солдат, сообщила разведка (информация не подтверждена официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ).

В ролике, опубликованном на этой неделе российским независимым новостным агентством Astra*** и подтвержденном The New York Times, северокорейские солдаты, судя по всему, запечатлены на военной базе близ тихоокеанского побережья России.

Российское правительство присутствие северокорейских солдат в стране отрицает, и остается неясным, какую роль они смогут сыграть в украинском конфликте.

Однако их прибытие подчеркивает суровую реальность почти трехлетних боевых действий.

Боевые действия вынудили Россию искать способы, как привлечь достаточно живой силы, не прибегая к при этом к мобилизации, экономически болезненной и политически опасной.

“России нужны солдаты, и она ищет их повсюду, — подытожил Габуев**. — И это показывает, что она продолжает находить решения”.

Авторы: Анатолий Курманаев (Anatoly Kurmanaev), Чхве Сан Хун (Choe Sang-Hun). Статья написана при участии Олега Мацнева и Ариеты Лайки.

*Внесен в реестр нежелательных в России НПО.

**Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов Минюста.

***Организация внесена в реестр иноагентов Минюста.