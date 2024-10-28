Минобороны РФ думает над вариантами ответа в случае разрешения Украине бить западным дальнобойным оружием вглубь России - Путин

Президент РФ рассчитывает, что в НАТО услышали его слова, связанные с возможным разрешением Украине на удары западным дальнобойным оружием по РФ

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ будет предлагать различные варианты ответа в случае разрешения Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России, думает об этом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Автор и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павел Зарубин в интервью спросил у президента РФ, услышали ли на Западе сигнал, озвученный Путиным о том, что соответствующее разрешение Украине будет означать, что НАТО прямо воюет с Россией.

"Они мне об этом ничего не сообщали, но надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что министерство обороны думает над соответствующим ответом.

По словам президента, вопрос не в том, разрешат кому-то применять такое оружие или нет. "Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет. Мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не в состоянии, не может. Поэтому и то, что сейчас происходит - это делается руками натовских офицеров", - сказал Путин.