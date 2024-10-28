Войти
Интерфакс-АВН

В ходе ударов Израиля по Ирану был уничтожен объект, связанный с производством баллистических ракет - СМИ

117
0
0
Командующий ВВС Израиля генерал Томер Бар напряжённо следит за ударами по Ирану
Командующий ВВС Израиля генерал Томер Бар напряжённо следит за ударами по Ирану.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Одним из ударов, которые в ночь на субботу нанес Израиль по Ирану, был уничтожен объект, который является важнейшим компонентом иранской программы создания баллистических ракет, утверждает портал Axios со ссылкой на три израильских источника.

"Уничтожение оборудования серьезно подрывает способность Ирана обновлять свои ракетные запасы и может удержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю, сообщили источники", - пишет портал.

По данным источников, Израиль вывел из строя 12 планетарных смесителей, используемых для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

Axios отмечает что Иран не может производить такие смесители самостоятельно и должен закупать их в Китае, восстановление смесителей может занять не менее года.

Хотя Иран по-прежнему располагает большими запасами баллистических ракет, по мнению израильских источников, сокращение производства новых ограничит его способность пополнять запасы "Хезболлы" и йеменских хуситов.

Согласно информации источников, в результате атаки были поражены четыре батареи ПВО С-300, которые находились в стратегических местах и защищали Тегеран и ядерные и энергетические объекты.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
США
Продукция
С-300
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»