В ходе ударов Израиля по Ирану был уничтожен объект, связанный с производством баллистических ракет - СМИ

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Одним из ударов, которые в ночь на субботу нанес Израиль по Ирану, был уничтожен объект, который является важнейшим компонентом иранской программы создания баллистических ракет, утверждает портал Axios со ссылкой на три израильских источника.

"Уничтожение оборудования серьезно подрывает способность Ирана обновлять свои ракетные запасы и может удержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю, сообщили источники", - пишет портал.

По данным источников, Израиль вывел из строя 12 планетарных смесителей, используемых для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

Axios отмечает что Иран не может производить такие смесители самостоятельно и должен закупать их в Китае, восстановление смесителей может занять не менее года.

Хотя Иран по-прежнему располагает большими запасами баллистических ракет, по мнению израильских источников, сокращение производства новых ограничит его способность пополнять запасы "Хезболлы" и йеменских хуситов.

Согласно информации источников, в результате атаки были поражены четыре батареи ПВО С-300, которые находились в стратегических местах и защищали Тегеран и ядерные и энергетические объекты.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.