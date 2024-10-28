Остин считает, что удар Ирана по Израилю в ответ на атаки в ночь на субботу был бы ошибкой - Пентагон

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в контексте обсуждения с израильским коллегой Йоавом Галантом по телефону атак Израиля на иранские объекты заявил, что ответный удар Ирана был бы ошибкой, сообщил Пентагон.

"Он сказал министру, что Иран не должен совершать ошибку, отвечая на удары Израиля, которые должны положить конец этому обмену обстрелами", - говорится в сообщении.

Остин в очередной раз подтвердил, "как и после дерзкого нападения Ирана на Израиль 1 октября, твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и поддержку его права на самооборону". В качестве примера он привел развертывание США в Израиле батареи противовоздушной обороны (THAAD).

Американский министр подчеркнул готовность США "не допустить, чтобы кто-либо из действующих лиц использовал напряженность или расширил конфликт в регионе".