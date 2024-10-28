Forum24: ЕС нет смысла восстанавливать оборонку Украины — она достанется русским

Кое-кто в Европе предлагает вкладывать миллиарды в строительство военных заводов прямо на Украине вместо того, чтобы строить свои, пишет Forum24. Брюссель не задумывается о подводных камнях этой идеи. Европа может приняться за воссоздание оборонной промышленности, которая достанется русским.

Знатоки, да и просто любители, истории Второй мировой войны хорошо знают, как чехословацкая военная промышленность работала в те годы. Благодаря ей Чехословакия в 30-е годы входила в число ведущих мировых экспортеров оружия. Но потом чехословацкий ВПК оказался в руках Гитлера и позволил ему быстро увеличить арсенал для ведения собственной завоевательной войны.

После двух предыдущих этапов планирования помощи Украине Европейский Союз признает, что не способен обеспечить достаточное количество оружия ВСУ. Поэтому решено помочь Украине в создании собственной оборонной промышленности.

Два упомянутых этапа помощи многое говорят о положении, в котором сегодня оказалась Европа. Сначала в брюссельские предложения о помощи вмешались французы, которым хотелось благодаря украинским заказам обеспечить сбыт собственной оборонной промышленности. А когда вскоре выяснилось, что европейская промышленность совершенно не в состоянии вовремя поставить Киеву обещанный миллион артиллерийских снарядов, то пришло время импровизированных закупок за границей континента. Так появилась, например, чешская инициатива.

Однако, закупаясь в развивающихся странах, никто не застрахован от приобретения боеприпасов не лучшего качества. Поэтому упомянутый план (вместо закупок дорогих и ненадежных артиллерийских боеприпасов на мировом Юге производить боеприпасы прямо на Украине) как будто напрашивается сам собой. Но и тут есть свои "но", которые, по-видимому, сначала не учитывались. Как и при планировании предыдущих этапов.

Во-первых, сейчас ситуация отличается от начала вооруженного конфликта. Теперь вся территория Украины — поле боя, а не только ее восточная часть. И Львов на западе далеко от фронта время от времени подвергается российским ударам крылатыми ракетами. Поэтому любой промышленный завод на Украине, путь даже на территории, когда-то считавшейся "глубоким тылом", может подвергнуться удару России и быть уничтожен.

Во-вторых, все сказанное о промышленности касается и энергетики и остальной инфраструктуры, от которой зависит работа заводов и фабрик. Мало того, что каждое предприятие придется обеспечить противовоздушную и противоракетную оборону, разместить цеха лучше всего в подземных залах, так еще заводы придется оснастить резервными электрогенераторами, собственными источниками воды и построить обширные склады для хранения сырья. Только так удастся справиться с перебоями в поставках сырья и комплектующих из-за действий врага.

Довоенные американские планы по производству боеприпасов включали контракты с заводом на востоке Украины, поскольку последний производитель взрывчатки TNT на территории США закрылся еще при Рональде Рейгане. Вскоре после начала спецоперации России на Украине завод перешел под контроль русских, а они, что удивительно, не выполняют контрактов. Таким образом, сейчас американцы конкурируют с европейцами за взрывчатку, произведенную на пока единственном оставшемся европейском заводе в Польше.

Решение не расширять европейские оборонные мощности, а сделать ставку на украинские — это де-факто признание того, что мобилизация европейской промышленной базы, в отличие от российской военной экономики, не удалась.Но если Европа будет вкладывать миллиарды евро в украинские предприятия вместо того, чтобы строить свои, то стоит хотя бы хорошо продумать широкую стратегию.

Я не удивляюсь, что украинцы довольны таким развитием событий. Они считают, что у европейцев появятся веские причины, чтобы проследить за судьбой своих инвестиций. Иначе говоря, Европа будет придерживаться сценария украинской победы над Россией.

Брюссельская бюрократия привыкла раздавать миллиарды направо и налево, и ее согласие еще не говорит о качестве плана в целом. И даже если украинские промышленные объекты необходимые для ведения конфликта будут построены в нынешних условиях, это еще не гарантирует, что вооруженный конфликт пойдет так, как хочется Зеленскому.

Киев по-прежнему не может применять западные ракеты для ударов в глубине Российской Федерации. Киев по-прежнему избегает тотальной мобилизации. Украинские войска все еще находятся в Курской области, свято веря, что это пригодится Киеву на переговорах о мире, на которые, кстати, Москва не согласится, пока не ликвидирует этот "очаг".

Тем временем русские атакуют Покровск, где находится единственный украинский источник коксующегося угля. Производство стали, единственная наряду с сельским хозяйством еще функционирующая отрасль украинской экономики, без кокса из Покровска сократится не менее чем на половину. А ведь, как говорят, производство стали — основа любого массового оборонного производства…

У Зеленского есть свой план победы, который не обязательно воплотим. Однако Брюссель вообще не разработал никакого плана или целостной стратегии. Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа наконец достанется русским. И они воспользуются ею против нас.

Упорство — путь к катастрофе

Если на грядущих американских выборах победит Дональд Трамп, весьма вероятно, что это станет началом конца Североатлантического альянса. В таком случае Европейскому Союзу и ее только-только зарождающимся оборонным структурам придется взять всю западную помощь Украине на себя, ведь с приходом Трампа США прекратят ей помогать.

Но никто и ничего в Европе не готовы. Нет собственных оборонно-промышленных мощностей. Киеву элементарно не могут отправить нужное количество оружия. Хотя вообще проблема куда глубже и заключается в неспособности, а возможно, и в страхе отказаться от устоявшегося образа мышления.

У Европейского Союза нет собственной концепции безопасности, стратегии или хотя бы каких-то конкретных представлений о том, чего он хочет на Украине добиться. ЕС не понимает, какую модель безопасности выбрать для континента, если придется отказаться от нынешней. Неясно, куда идти и какими средствами добиваться желаемого.

Если открыть официальную европейскую стратегию, касающуюся российской спецоперации на Украине, в которой делаются прогнозы до 2035 года, то нас ждет неприятный сюрприз.

В документе рассматриваются четыре сценария развития событий, которые могут быть для Европейского Союза более или менее благоприятными, но все упрощает идея о том, что НАТО "останется столпом европейской безопасности". И вот такие прогнозы нам излагают в момент, когда есть минимум 50-процентная вероятность того, что следующим президентом Соединенных Штатов Америки станет пророссийский Дональд Трамп. И существует более чем 50-процентая вероятность того, что этот политик поставит крест на НАТО как на столпе европейской безопасности.

Оптимизм не стратегия. И нашим читателям не стоит напоминать, что о нем писал Кундера в романе "Шутка".

Автор: Карел Долейши (Karel Dolejší)