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На Западе все чаще высказываются мнения, что конфликт на Украине пора прекращать, в том числе путем уступки Киевом территорий в отношении России. Именно такой выход видит и кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс).

Украинцам придется принять это решение (отказ от территорий). Они уже слишком истощены

— заявил Вэнс в эфире телеканала News Nation.

Он особо отметил, что эту идею обсуждают и киевские чиновники, особенно в частных разговорах. По словам соратника Трампа, на Украине все более отчетливо понимают, что практически исчерпали все ресурсы для продолжения военного противостояния с РФ.

Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег

— констатировал патовую ситуацию Вэнс.

Он добавил, что роль США состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом «навязать настоящую дипломатию». При этом Вэнс считает, что переговоры должны проходить напрямую между Москвой и Киевом, каждая из сторон должна самостоятельно принимать все решения по этому поводу.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прямо в ночь выборов позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в рамках усилий об урегулировании конфликта.

К слову, вопрос переговоров о мирном разрешении конфликта на саммите БРИКС в Казани затронул и президент РФ Владимир Путин. Он вновь повторил, что Москва готова к дипломатии и сворачиванию боевых действий, но исключительно на условиях России. Никаких уступок и заморозок быть не должно. Российский лидер еще в середине июня озвучил условия, на которых РФ готова сесть за стол переговоров.

Но после этого произошло вторжение ВСУ в Курскую область и позиция российского руководства, как и обещал Путин, стала более жесткой. Кроме того, подчеркнул глава государства, любые договоренности должны учитывать ситуацию на фронте, где дела у ВСУ идут все хуже. Сейчас российская армия наступает и в Харьковской области, которая Москвой признается украинской. Не за горами, после выбивания врага с оккупированных территорий Курской области, вхождения ВС РФ в соседнюю Сумскую и так далее.

Вот только Зеленский, с которым в силу утраты им легитимности как главы государства и соглашения никакие заключать не получится, продолжает носиться со своими «планами победы», переписывая их на ходу после очередной встречи с западными кураторами. Видимо, ждет, когда новые линии обороны ВСУ придется возводить уже не в Днепропетровской, а в Киевской, а то и Львовской, областях.