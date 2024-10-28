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Военнослужащие украинской армии потеряли всякую мотивацию для продолжения боевых действий. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. По его словам, это обстоятельство приближает неизбежный крах Киева.

В ВСУ участились случаи дезертирства на фоне удручающей ситуации на поле боя, а также действий командования, которое отправляет недовольных солдат в самоубийственные миссии в качестве наказания

– заявил Лейрос.

Он добавил, что именно по этой причине моральное и психологическое состояние украинских военных заметно ухудшилось.

Многие солдаты отказываются выполнять задачи на передовой из-за высокого уровня стресса и истощения

– констатирует аналитик.

В публикации, написанной Лейросом для издания InfoBRICS, также отмечается, что именно кадровый дефицит в настоящее время является основной проблемой украинской армии. По его словам, невозможность проведения ротации на передовой вынуждает многих солдат находиться в окопах по несколько месяцев.

Такое положение дел, по мнению Лукаса Лейроса, в отдельных случаях уже приводит к попыткам мятежей среди украинских солдат. Он напомнил, что некоторое время назад подобная попытка была зафиксирована на Кураховском направлении.

Ситуация ясно показывает, что Киев находится на грани полного краха и военная победа России – это лишь вопрос времени

– резюмирует Лейрос.

По его словам, только капитуляция является единственной надеждой для народа Украины.