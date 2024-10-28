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Военнослужащие украинской армии потеряли всякую мотивацию для продолжения боевых действий. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. По его словам, это обстоятельство приближает неизбежный крах Киева.
– заявил Лейрос.
Он добавил, что именно по этой причине моральное и психологическое состояние украинских военных заметно ухудшилось.
– констатирует аналитик.
В публикации, написанной Лейросом для издания InfoBRICS, также отмечается, что именно кадровый дефицит в настоящее время является основной проблемой украинской армии. По его словам, невозможность проведения ротации на передовой вынуждает многих солдат находиться в окопах по несколько месяцев.
Такое положение дел, по мнению Лукаса Лейроса, в отдельных случаях уже приводит к попыткам мятежей среди украинских солдат. Он напомнил, что некоторое время назад подобная попытка была зафиксирована на Кураховском направлении.
– резюмирует Лейрос.
По его словам, только капитуляция является единственной надеждой для народа Украины.