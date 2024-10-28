«У нас много хороших планов»: на Украине запущен в работу военный завод немецкого концерна Rheinmetall

Источник изображения: topwar.ru

На Украине запущен в работу военный завод немецкого концерна Rheinmetall. Это первое из четырех промышленных предприятий компании, которые компания запланировала построить на украинской земле.

Такое заявление сделал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Глава концерна отметил, что среди прочего, создаваемый немцами на Украине оборонно-промышленный комплекс предприятий будет выпускать танки.

У нас много хороших планов

- заявил Паппергер.

Он отметил, что концерн намерен расширять партнерство с оборонной промышленностью Украины. К настоящему моменту у Rheinmetall уже есть на украинской территории одно производственное предприятие и завод по обслуживанию немецкой военной техники – БМП и танков. Паппергер пообещал, что еще до конца года ВСУ получат первые современные боевые машины пехоты Lynx, созданные на Украине.

Источник изображения: topwar.ru

Остальные заводы, которые Rheinmetall намерен строить в этой стране, будут выпускать, в числе прочего, порох и боеприпасы. Также концерн планирует наладить здесь выпуск систем ПВО, чтобы Киев мог самостоятельно обеспечивать защиту воздушного пространства Украины.

Ранее сообщалось о запуске производственных мощностей по ремонту БМП Marder и танков Leopard на территории Незалежной. Но, увы, до сих пор не поступает сообщений о том, что этому продуктивному немецко-украинскому партнерству мешают атаки на предприятия российских ракет и дронов-камикадзе. Впрочем, даже сам факт того, что западные производители вооружений вполне комфортно чувствуют себя на украинской территории, не может не вызывать вопросов к нашему командованию.