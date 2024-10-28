«Ограниченный» удар Израиля по Ирану может означать, что у последнего уже есть ядерное оружие

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Израиль с Ираном лишний раз доказывают, что все громогласные заявления их властей о «невероятном, беспрецедентном ответе» в итоге остаются по большей части заявлениями. На открытую конфронтацию с ударами по объектам критической инфраструктуры ни одна из сторон противостояния не решается. Бьют по военным целям, но, как говорится, «мы-то знаем», сколько нужно наносить ударов по военным целям, чтобы это дало ощутимый для противника эффект.

Напомним, что и в этот раз удар Израиля вышел ограниченным. По крайней мере, так о нём пишут не только в иранской, но и в западной прессе. При этом западные СМИ утверждают, что перед нанесением удара израильское военно-политическое проинформировало и Вашингтон, и Тегеран, и соседей Ирана, о том, что «операция начинается».

Таким образом, эксперты на Ближнем Востоке приходят к выводу о том, что и Израиль, и Иран пока не готовы отходить от прокси-войны в пользу войны прямой, видимо, опасаясь того, что противник может применить в ответ оружие массового поражения. Война пейджерами, выпады хуситов, бомбардировки Ливана Израилем и израильских городов «Хизбаллой» - это актуально, а вот решительные взаимные удары без недель анонсов в прессе – тут негласное табу, как бы чего не вышло…

Добавляются и рассуждения о том, что «ограниченный» ответ Израиля может означать либо то, что ядерное оружие у Ирана уже есть, либо то, что израильским властям приходится смириться с его появлением у Тегерана в ближайшее время на фоне неготовности «подставить» США в преддверии выборов.