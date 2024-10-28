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Интерфакс-АВН

В Евросоюзе приветствуют договоренность со странами G7 о кредите для Киева в $50 млрд

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Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: BELGA via Reuters Connect

Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) приветствовала консенсус стран ЕС и G7 о коллективном предоставлении Украине кредитов на сумму в 45 млрд евро (примерно $50 млрд).

"Это подтверждает, что партнеры по ЕС и G7 выполняют обязательства, принятые ими в июне на саммите лидеров G7 в Апулии. Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов от замороженных активов российского Центрального банка", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в субботу.

В документе отмечается, что "консенсусу среди членов G7 способствовало создание ЕС механизма кредитного сотрудничества для Украины". Этот механизм, поясняют в Брюсселе, "будет получать чрезвычайные доходы, вытекающие из заморозки российских суверенных активов, и другие добровольные взносы государств-членов или третьих стран".

Эти ресурсы затем будут использованы "для погашения основного долга и процентов по соответствующим двусторонним кредитным соглашениям с кредиторами в рамках инициативы G7".

Еврокомиссия сообщила, что далее "ЕС будет работать с Украиной и партнерами по G7 над реализацией механизма кредитного сотрудничества для Украины и кредита макрофинансовой помощи к концу этого года". Это позволит выплатить новую макрофинансовую помощь ЕС Украине в 2025 году, рассчитывают в Брюсселе.

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