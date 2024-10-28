США заявили об укреплении позиции и подтвердили право Израиля на самооборону - Пентагон

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по иранским военным объектам и заявил, что США будут укреплять силовые позиции в регионе, сообщил Пентагон.

"Министр подчеркнул укрепление силовой позиции Соединенных Штатов для защиты американского персонала, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", - говорится в сообщении.

Остин также заявил, что США "не допустят, чтобы кто-либо использовал напряженность или расширил конфликт в регионе", и подтвердил" приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и его праву на самооборону", отметил Пентагон.