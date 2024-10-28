Шольц: Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО (ZDF, Германия)

В четверг, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью немецкому телеканалу ZDF. Он заявил, что Североатлантический альянс не может принять в свои ряды Украину, так как она находится в состоянии войны.

В четверг, 24 октября, в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц заявил: "Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Все это знают, и по этому вопросу нет разногласий".

Шольц добавил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе страны-участницы договорились об упрощении процедуры вступления Украины в блок, но "в немедленном приглашении Киева необходимости нет".

Канцлер Германии отметил, что в данный момент страны НАТО обсуждают не членство Украины, а, скорее, "некие гарантии безопасности в послевоенной ситуации". Он подчеркнул, что необходимо обеспечить поддержку Киева, чтобы "Украина могла себя защищать", и при этом не допустить войны между Россией и Североатлантическим альянсом. "Я очень четко это понимаю и не изменю своей позиции", — дал понять Шольц.