МИД: диалог с Западом по Украине возможен только после прекращения поставок оружия

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это будет "символом", что западные страны "обратили свои взоры от эскалации к политико-дипломатическому или иному пути урегулирования ситуации"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Диалог со странами коллективного Запада по урегулированию украинского кризиса возможен при единственном условии - полном прекращении поставок вооружения киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Царьград".

"Единственный индикатор для меня - он один - серьезности намерений Запада: до момента прекращения поставок ими вооружений и материально-технической помощи ВСУ ни о чем другом, кроме как об эскалации с их стороны, говорить нельзя", - убеждена Захарова.

По ее словам, если даже кто-то начнет говорить о неких "проявлениях нормальности" со стороны коллективного Запада, но при этом поставки западного вооружения на Украину будут продолжаться, верить таким словам о нормальности просто нельзя.

"Я не вижу ни одного проявления того, что можно было бы с кем-то из них что-то обсуждать, пока они поставляют вооружения. Они как всегда будут обманывать, - объяснила дипломат. - Только прекращение поставок вооружений - а это включает в себя все, не только танки, ящики с гранатами и дроны, но и покупку всего этого у третьих стран в пользу ВСУ".

И только это, подчеркнула официальный представитель дипведомства, будет являться некой "галочкой, знаком, символом", что страны коллективного Запада "обратили свои взоры от эскалации к политико-дипломатическому или иному пути урегулирования ситуации". "И вообще к урегулированию ситуации, потому что пока идет поставка вооружений, никакого урегулирования быть априори не может", - заключила Захарова.