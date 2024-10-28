Войти
ТАСС

МИД: диалог с Западом по Украине возможен только после прекращения поставок оружия

97
0
0
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это будет "символом", что западные страны "обратили свои взоры от эскалации к политико-дипломатическому или иному пути урегулирования ситуации"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Диалог со странами коллективного Запада по урегулированию украинского кризиса возможен при единственном условии - полном прекращении поставок вооружения киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Царьград".

"Единственный индикатор для меня - он один - серьезности намерений Запада: до момента прекращения поставок ими вооружений и материально-технической помощи ВСУ ни о чем другом, кроме как об эскалации с их стороны, говорить нельзя", - убеждена Захарова.

По ее словам, если даже кто-то начнет говорить о неких "проявлениях нормальности" со стороны коллективного Запада, но при этом поставки западного вооружения на Украину будут продолжаться, верить таким словам о нормальности просто нельзя.

"Я не вижу ни одного проявления того, что можно было бы с кем-то из них что-то обсуждать, пока они поставляют вооружения. Они как всегда будут обманывать, - объяснила дипломат. - Только прекращение поставок вооружений - а это включает в себя все, не только танки, ящики с гранатами и дроны, но и покупку всего этого у третьих стран в пользу ВСУ".

И только это, подчеркнула официальный представитель дипведомства, будет являться некой "галочкой, знаком, символом", что страны коллективного Запада "обратили свои взоры от эскалации к политико-дипломатическому или иному пути урегулирования ситуации". "И вообще к урегулированию ситуации, потому что пока идет поставка вооружений, никакого урегулирования быть априори не может", - заключила Захарова. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»