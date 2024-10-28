Мнение Times о нашей боеготовности: мы не в состоянии защитить королевство (The Times, Великобритания)

Министр обороны Джон Хили: вооруженные силы Великобритании не готовы к войне

В случае угрозы Великобритании, Франции и Германии придется возглавить усилия по обороне Европы, пишет The Times. Но есть нюанс — Британия совершенно не готова воевать и даже свое королевство защитить не способна. Решение проблемы пока не найдено.

Наверное, заявление о том, что вооруженные силы существуют для того, чтобы воевать, это констатация очевидного. Однако политики всех мастей как минимум 20 лет неизменно игнорируют эту простую истину. Боевые возможности Британии по ведению военных действий с равным по силам противником медленно но верно идут на убыль, а оборонная сфера уступает позиции более актуальным в политическом плане областям, таким как здравоохранение и социальное обеспечение. Пустая болтовня пришла на смену практическим действиям, и сегодня министры много говорят о британских вооруженных силах, жизнерадостно превозносят достоинства военнослужащих, а на деле лишают их средств к существованию, не говоря уже о возможности одержать победу на поле боя. Такое пренебрежение не только опасно, но и безнравственно, так как оно обрекает лучших людей нашей страны на ранения и гибель в будущем конфликте, хотя этого можно избежать.

Поэтому надо отдать должное министру обороны Джону Хили, который приподнял завесу тайны и признал в подкасте издания Politico, что находящиеся под его началом вооруженные силы в данный момент неспособны воевать с Россией. Поставленный Хили диагноз неутешителен. Военные, сказал он, обучены ведению боевых действий, но не совсем к этому не готовы. А поэтому они не в состоянии выполнить свою главную задачу, которая заключается в сдерживании агрессора. Это убийственный приговор, наглядно демонстрирующий разрыв между политическим высокомерием и мрачной действительностью.

Хили хорош как диагностик, но предлагаемое его партией лечение совершенно неудовлетворительно. Предельно ясно, что Великобритания должна тратить на оборону 3% ВВП. Международная ситуация в современную эпоху никогда не была так опасна, как сегодня. Ближний Восток в хаосе, Китай угрожает Тайваню, а Россия вполне может сокрушить Украину. Тем не менее, сначала консерваторы, а теперь лейбористы не хотят выделять вышеуказанные 3%. Вместо этого Хили обещает "проложить путь" к 2,5%. Но когда именно? Генерал сэр Роланд Уокер (Roland Walker), командующий британской армией, говорит о необходимости удвоить ее боевой потенциал к 2028 году, а к 2030-му утроить его. Недавно он предупредил, что при составлении планов надо исходить из того, что война с Россией начнется через три года.

Лучший способ избежать катастрофического конфликта — убедить Владимира Путина. И если он осмелится напасть на Британию и НАТО, его войска будут полностью разгромлены. Конечно, Британия не одинока, и она вряд ли сможет выставить полный набор боевых возможностей, поскольку такой привилегией обладают только Соединенные Штаты. Но если после президентских выборов в США верх возьмет изоляционизм, или если из-за необходимости противостоять Китаю Америка направит свои основные силы в Индо-Тихоокеанский регион, Великобритании вместе с Францией и Германией придется возглавить усилия по обороне Европы.

Результаты скупости правительства заметны повсеместно. С 2022 года одна танковая бригада из состава сухопутных войск находится в состоянии готовности к оперативной переброске в Эстонию. В понедельник Хили подтвердил, что эта задача поставлена легкой механизированной бригаде, у которой нет тяжелых танков, необходимых для отражения российских атак. У сухопутных войск нет средств ПВО наземного базирования, а у страны нет противовоздушного щита, каким пользуется Израиль. У королевских ВВС нет средств дальнего радиолокационного обнаружения, а подготовка летчиков совсем никакая из-за нехватки учебно-тренировочных самолетов "Хок". Из-за проблем с программным обеспечением в боеготовом состоянии находятся лишь 34 истребителя F-35. Королевские ВМС, между тем, уходят в небытие. Количество эсминцев и фрегатов может скоро сократиться до 13, так как устаревающие корабли ветшают и разваливаются, а со строительством новых возникают большие заминки. Когда в будущем году наш авианосец пойдет в дальний поход, его будет сопровождать норвежское судно обеспечения, потому что единственное британское судно такого класса в нерабочем состоянии.

На все это накладывается необходимость оказывать помощь Украине, размеры которой составляют три миллиарда фунтов стерлингов в год. Эти деньги должны поступить из центральных фондов, а не из проседающего от нагрузки военного бюджета. "Хочешь мира — готовься к войне", — говорили римляне. Британия совершенно не готова воевать. А неспособное решить эту проблему правительство не выполняет свою основополагающую обязанность: защищать королевство.