Моди и Шольц заявили о неприемлемости применения ядерного оружия в конфликте на Украине

Премьер-министр Индии и канцлер ФРГ подчеркнули важность соблюдения международного права

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили о неприемлемости применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам межправительственных индийско-германских консультаций, которые прошли в рамках визита Шольца в Нью-Дели.

В контексте конфликта на Украине "они разделили мнение о том, что применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы". "Они подчеркнули важность соблюдения международного права и в соответствии с Уставом ООН подтвердили, что все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства", - говорится в документе.

Моди и Шольц отметили негативные последствия продолжающегося украинского кризиса для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для развивающихся и наименее развитых стран. Они подтвердили необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН.