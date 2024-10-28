Президент Польши: южнокорейское вооружение Варшава закупила для себя, а не для Украины

Источник изображения: topwar.ru

Украинские власти интересовались у польского руководства, нельзя ли им получить что-либо из оружия, приобретенного поляками в Южной Корее. Но ведь южнокорейское вооружение Варшава закупила для себя, а не для Украины.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на брифинге, который проходил в Южной Корее.

Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша

- сказал глава государства.

По его словам, не существует ни единого варианта, при котором поставленное Южной Кореей оружие Польша передала бы какой-либо третьей стране. Ведь за эту продукцию были уплачены миллиарды злотых, предоставленные польскими налогоплательщиками.

Источник изображения: topwar.ru

Нет обсуждаемого сценария, в котором мы передадим кому-либо оружие, которое мы купили за миллиарды злотых в последнее время

- заявил Дуда.

Предполагается, что объем поставок южнокорейской военной продукции в Польшу согласно заключенным контрактам будет очень большим. На вооружение польской армии поступит около тысячи танков К2, 600 самоходных артиллерийских установок К9 и 300 РСЗО К239, а также почти полсотни истребителей FA-50. Эта техника уже начинает поступать в Польшу.

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил после саммита со своим польским коллегой, что Сеул начнет поставлять напрямую военную продукцию Киеву, если к украинскому конфликту на стороне России подключатся военнослужащие КНДР. Он сказал, что Южная Корея не станет сидеть сложа руки.