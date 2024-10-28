Угроза мобильной связи на Земле? О возможных последствиях разрушения спутника Intelsat 33e - Мнения ТАСС

Михаил Котов — о вероятных причинах произошедшего, влиянии на космонавтику и людей, а также о том, при чем здесь Boeing

Рядом с телекоммуникационным спутником Intelsat 33e были обнаружены неопознанные космические объекты. Одними из первых о находке сообщили специалисты российской Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

Наблюдения показали, что американский спутник связи взорвался на геостационарной орбите. Из-за чего это могло произойти, как повлияет на работу космических аппаратов и почему этот взрыв стал новой проблемой американской корпорации Boeing?

Спутник в мешке не утаить

19 октября частная телекоммуникационная компания Intelsat S.A. сообщила об аномалии на одном из космических аппаратов. Там заявили, что случившийся "сбой" в работе — кратковременная проблема со спутником Intelsat 33e. При этом в компании выразили опасения о невозможности его восстановления.

Уже через несколько часов специалисты российской системы АСПОС ОКП сообщили, что рядом со спутником видны несколько объектов. Как правило, такое заявление говорит о разрушении космического аппарата. Спустя еще несколько часов количество наблюдаемых объектов увеличилось до 80, а эксперты отметили, что произошел взрыв — одномоментный и высокоэнергетического характера.

21 октября компания Intelsat рассказала, что "аномалия, о которой ранее [ею] сообщалось 19 октября, привела к полной потере спутника Intelsat 33e". Но опять же от нее не было ни слова о том, что на спутнике произошел взрыв, результатом которого стали множество обломков. Причем все это произошло не где-то, а на геостационарной орбите, наиболее загруженной и важной для большинства стран.

Опасность столкновения

Все объекты в космосе, находящиеся на низкой околоземной орбите, обладают большой кинетической энергией за счет скорости. Поэтому даже небольшая песчинка, столкнувшаяся со спутником, может привести к серьезным повреждениям, а объект, например, сантиметрового размера при попадании вполне в состоянии просто уничтожить космический аппарат. Поэтому крайне важно отслеживать даже самые небольшие куски космического мусора и не допускать столкновения с ними.

Геостационарная орбита — это одна из наиболее удобных и поэтому загруженных орбит. Она находится на высоте 35 786 км над поверхностью Земли. За счет синхронизации движения на ней с вращением планеты все космические аппараты на этой орбите для наблюдателя с Земли видятся неподвижными. Это очень удобно для размещения спутников связи и телекоммуникационных аппаратов. Вы настраиваете принимающую антенну четко в одну точку и получаете сигнал.

По состоянию на 2022 год на геостационарной орбите находилось 565 аппаратов. В основном это большие и тяжелые спутники связи и дистанционного зондирования Земли, такие, например, как российские метеорологические "Электро-Л", фотографирующие нашу планету несколько раз в час, — метеорологические спутники, которые обеспечивают наших синоптиков свежими изображениями циклонов и ураганов. Потеря каждого такого космического аппарата может сильно ударить в том числе и по космической программе любой страны.

Теперь, после разрушения Intelsat 33e требуется определить орбиту каждого из образовавшихся обломков и рассчитать возможность их сближения с другими космическими аппаратами. В частности, экспертами Роскосмоса изучается потенциальная опасность столкновения обломков Intelsat 33e с такими российскими спутниками, как "Экспресс-АТ1", "Ямал-402", "Экспресс-АМ6" и "Электро-Л". Это дополнительная работа и дополнительные риски для всех космических держав.

Уже наступило то время, когда к свободному месту на геостационарной орбите пора начинать относиться как к мировому достоянию. У человечества все еще нет эффективных технологий для уборки космического мусора. А потеря такой удобной орбиты многократно усложнит ситуацию со связью и спутниковым телевидением по всему миру.

Время новых проблем

Пока причины разрушения Intelsat 33e не называются. Судя по скупым строкам пресс-релизов от компании Intelsat S.A., ждать откровений и не приходится. Что же известно на данный момент?

Intelsat 33e — геостационарный телекоммуникационный спутник, предоставлявший услуги связи Европе, Африке, Среднему Востоку, Азии и Австралии. У компании был и второй печально известный геостационарный спутник высокой пропускной способности с технологией Intelsat EpicNG.

При этом оба этих спутника — Intelsat-33e и Intelsat-29e — сломались прямо на геостационарной орбите. Intelsat 29e был запущен 27 января 2016 года при помощи ракеты-носителя "Ариан-5". 10 апреля 2019 года компания сообщила о повреждении в двигательной установке спутника, которое вызвало утечку топлива. Еще через пару дней спутник замолчал навсегда. Тогда расследование предоставило следующие версии: причиной поломки мог стать либо дефект проводки в сочетании с электростатическим разрядом, возникшим вследствие солнечной активности, либо столкновение с микрометеороидом.

Оба спутника были созданы на одной и той же платформе Boeing 702MP. Она предназначена для создания тяжелых космических аппаратов — масса каждого спутника при запуске составляла 6,5 тыс. кг (впоследствии он легчал за счет потраченного топлива).

Спутников на этой платформе и сейчас работает в космосе около двух десятков. Соответственно, существуют реальные риски и дальнейших взрывов, "быстрых внеплановых разборок" на геостационаре. Если первый инцидент можно списать на столкновение с микрометеороидом, то два подобных — уже вряд ли.

Стоит учитывать и то, что спутник Intelsat 33e уже "показывал" технические проблемы. Еще в сентябре 2016 года, через месяц после его запуска, компания Intelsat сообщила, что на спутнике произошел отказ основного двигателя и это привело к задержке выхода на рабочую орбиту. Этот отказ и необходимость включения второстепенных двигателей стоил спутнику полутора лет из 15 запланированных. Еще спустя год стало известно, что космический аппарат тратит больше топлива, чем должен при маневрировании на орбите. Эта аномалия уменьшила время активной работы спутника еще как минимум на два года. По итогу аппарат вышел из строя спустя восемь лет после запуска.

Intelsat, в свою очередь, уже подавала иск к Boeing на $78 млн и, скорее всего, сделает это еще раз — по итогам расследования причин разрушения Intelsat 33e. Так что впереди у Boeing, видимо, новые суды и, вполне вероятно, выплаты компенсаций за уничтоженный космический аппарат. Это станет еще одной вехой в череде проблем компании, которая в последнее время и вовсе сваливается в какой-то штопор.

Впрочем, для остальных космических держав гораздо важнее, чтобы другие проекты двух этих организаций не последовали за Intelsat 29e и Intelsat 33e.