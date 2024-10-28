Проплаченные гей-парады и цветные революции: как Запад потерял Грузию (The American Conservative, США)

Политики в Вашингтоне и Брюсселе в корне неверно понимают геополитическое положение Грузии, пишет TAC. По сути, Запад вновь наступает на политические грабли и рискует потерять влияние в этой стране из-за превратного понимания ее отношений с Россией.

Петер Краниц (Peter Kranitz)

Внешняя политика Америки снова дала обратный эффект в ключевом регионе геостратегического значения — на сей раз в Закавказье. Эта горная местность традиционно рассматривается в Западном полушарии как самый восточный оплот европейской цивилизации на границе Азии и Европы, с одной стороны, и ислама и христианства, с другой, а также как поле битвы для соперничающих держав — в частности, России, Турции и Ирана. Однако после распада Советского Союза местные государства вернули себе независимость и почуяли возможность для демократического развития и интеграции в свободный мир. Грузия стала бесценным партнером Запада и, можно даже сказать, форпостом его внешней политики. Однако это сотрудничество оказалось под угрозой срыва из-за недавно разгоревшихся на Западе споров вокруг грузинского законодательства об иностранных агентах, а также ряда культурных вопросов.

Суть этого геополитического тупика сводится к превратному пониманию отношений Грузии с Россией и ее места в евроатлантической сфере. Правительство Грузии отнюдь не пророссийское. У него даже нет дипломатических связей с северным соседом, и оно всячески осуждает российскую спецоперацию на Украине. Грузия сама находится под частичной российской оккупацией (Россия лишь встала на защиту Южной Осетии и Абхазии, которые приняли решение выйти из состава Грузии после вооруженного нападения на Цхинвал, столицу Южной Осетии, и вторжения в эту республику. – Прим. ИноСМИ)после кровопролитных войн со сепаратистами в Абхазии и Южной Осетии в начале 1990-х годов, что решительно препятствует какому бы то ни было двустороннему политическому сотрудничеству или даже диалогу между Тбилиси и Москвой. Правящая партия “Грузинская мечта” находится у власти с 2012 года и с тех пор зарекомендовала себя ценным и надежным партнером американских и европейских друзей.

Грузия не сворачивает с выбранного североатлантического и европейского пути. Именно правительство “Грузинской мечты”, с некоторых пор оказавшееся под шквалом критики Запада, закрепило стремление в НАТО и ЕС в конституции страны в 2017 году. Более того, Тбилиси идет в авангарде среди стран-кандидатов в ЕС в выполнении требований блока. Совет ассоциации ЕС – Грузия приветствовал успехи страны в области прав человека, свободы слова и гендерного равенства. Грузия — региональный лидер в борьбе с коррупцией. Об этом свидетельствует Индекс восприятия коррупции Transparency International, где Грузия даже опередила несколько стран ЕС. Государственный бюджет страны считается самым прозрачным в мире. Правительство даже изменило перегруженную “суперпрезидентскую” систему на парламентскую демократию и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии ввело полностью пропорциональную систему голосования.

Однако Грузия не в силах ни изменить свою географию, ни переписать историю. Она пробыла под российским владычеством более двух столетий и вынуждена поддерживать прагматичные связи с соседями, особенно когда один из них — ядерная держава. Сохранение торговых связей с Россией — ключ к экономической стабильности и энергетической безопасности Грузии, особенно когда ее западные партнеры не смогли предоставить внятных альтернатив ни традиционным экспортным рынкам, ни ископаемому топливу из Каспийского региона (в частности, России и Азербайджана). Сегодня крупнейший экономический партнер Грузии — Турция, а на втором месте идет Содружество Независимых Государств. Ключевые проекты развития — в частности, строительство глубоководного морского порта в Анаклии — реализуются Китаем, и это во многом следствие безучастности Запада и недостаточных инвестиций. Так называемые размежевание и деглобализация — основные угрозы грузинской экономике, которая опирается на прагматичное сотрудничество в Центральной Евразии.

Реформирование силовых блоков на международной арене и эскалация военных конфликтов по соседству для Грузии — экзистенциальные угрозы. Это изолированная страна на границе великих и средних держав. Она не вправе рисковать серьезным противостоянием с могущественными соседями — особенно учитывая, что ее западные партнеры так и не предоставили гарантий безопасностипосле российско-грузинской войны 2008 года.

Многие грузины недоумевают: “Если без экономического и оборонительного зонтика Запада — то что остаётся от нашего евроатлантического партнерства?”. Они видят, что все сводится к американскому экспорту либеральной демократии, воукизма (идеология навязчивой политкорректности в сочетании с обостренной тягой к так называемой “социальной справедливости”. – Прим. ИноСМИ) и культурной войны. Грузия — страна крайне консервативная и к тому же одна из самых набожных в христианском мире. Грузины очень гордятся своей долгой историей, древней культурой и общественными ценностями. Маргинальная идеология вроде того же воукизма насаждается в стране искусственно — преимущественно руками гражданских активистов. Один из примеров тому — тбилисский гей-парад. Мероприятие финансировалось Американским национальным фондом в поддержку демократии, ООН и голландским правительством и вызвало общественное негодование. В вопросе однополых отношений грузины придерживаются самых консервативных мнений во всей Европе: 84% считают их неподобающими. И это одна из причин, почему недоверие к неправительственным организациям в Грузии с 2008 года выросло с 17% до 32%.

Еще одна причина, почему грузинские НПО теряют доверие как общественности, так и самого государства, — их очевидная зависимость от иностранных держав, причем как политическая, так и финансовая. Около 90% этих организаций полностью или частично зависят от иностранной помощи (в первую очередь европейской и американской), и как явствует из Дорожной карты ЕС по взаимодействию с гражданским обществом в Грузии, лишь половина из них готовит ежегодные финансовые декларации. Публикуют же их и вовсе лишь 26%.

В Грузии зарегистрировано в общей сложности около 26 000 НПО — это одна на 143 гражданина в небольшой стране с населением всего 3,7 миллиона человек. По мировым стандартам это чрезвычайно высокий показатель. И общественность, и правительство десятилетиями пребывали в неведении о том, кто содержит эти организации — и на что они тратят свои деньги. При этом на слуху оказались вопиющие примеры, которые закономерным образом возмутили грузинскую общественность: например, когда в 2023 году одна НПО на деньги Агентства США по международному развитию устроила для активистов оппозиции семинар на тему “как устроить революцию своими руками”, пригласив “специалистов” по сербскому перевороту. Это стало последней каплей, после которой правительство “Грузинской мечты” вознамерилось добиться прозрачности в гражданском обществе. Закон о прозрачности иностранного влияния — его еще называют “российским” или “законом об иностранных агентах” — отстаивает основополагающие ценности демократии, однако был осужден как антидемократический. Едва ли его можно сравнивать с российским законом об иностранных агентах, который фактически ограничил деятельность ряда НПО, СМИ и даже отдельных лиц: его грузинский аналог лишь налагает единовременный штраф в размере около 9 000 долларов на те организации, что получают свыше 20% своих средств из-за рубежа, но не зарегистрировались в соответствующем списке.

Еще один законодательный акт, всколыхнувший волну гнева на Западе и даже приведший к санкциям против грузинских чиновников, — это принятый в сентябре этого года закон “О семейных ценностях и защите несовершеннолетних”. Он подтверждает действующий запрет на однополые браки и запрещает операции по смене пола, а также закладывает почву для ограничения так называемых мероприятий “гордости” (гей-парадов) и публичной демонстрации радужного флага, а также цензуры книг и фильмов с пропагандой ЛГБТ*. Закон горячо поддерживается грузинской общественностью и служит главным аргументом Запада в критике грузинского правительства за “цензуру СМИ” и “подрыв свободы слова”. В ответ парламент ЕС призвал Комиссию заморозить все средства, что Тбилиси получает из Европы, а США ввели санкции и визовые ограничения для государственных чиновников.

Однако режим санкций обречен на то, чтобы дать обратный эффект. Никакие санкции США или ЕС ни за что не изменят политику грузинского правительства по защите суверенитета страны и консервативных ценностей. Более того, как только грузины осознáют, что их с таким трудом заработанный статус кандидата на членство в ЕС заморозила Германия, а США на неопределенный срок отложили совместные военные учения, несмотря на надвигающуюся на постсоветском пространстве российскую угрозу, они растеряют остатки доверия к евроатлантическому блоку. Государственным мужам в Вашингтоне пришло время вспомнить уроки истории — и то, как санкции против Кубы, Ирака или Ирана не только не достигли поставленных целей, но и подтолкнули противников США, реальных или мнимых, в объятия Советского Союза, постсоветской России и Китая. Давайте же не повторять эту ошибку в Закавказье!

Петер Пал Краниц — старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений

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