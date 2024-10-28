TNI: подкрепления в ВСУ поступают редкие и скудные, много случаев дезертирства

Украинская армия столкнулась с нехваткой личного состава, пишетTNI. Особенно тяжелая ситуация сложилась в пехотных подразделениях вблизи Покровска и в других местах на восточной линии фронта. Ситуацию усугубляет рост случаев дезертирства и неподчинения.

Гаррисон Касс (Harrison Kass)

После двух с половиной лет ожесточенных боев украинская армия столкнулась с нехваткой личного состава. Это и неудивительно. Конфликт вылился в вязкую “окопную войну”, поддерживать которую было бы непросто любой стране с населением всего в 40 миллионов человек.

Нехватка личного состава подрывает моральный дух и, разумеется, мешает сражаться дальше.

“Подкрепления поступают редкие и скудные, — сообщает телеканал CNN, — из-за чего часть солдат обессилена и деморализована. Особенно тяжелая ситуация сложилась в пехотных подразделениях вблизи Покровска [Красноармейск] и в других местах на восточной линии фронта, где Украина отчаянно пытается остановить неуклонное продвижение России”.

Ситуацию усугубляет рост случаев дезертирства и неподчинения.

Один украинский офицер сообщил на условиях анонимности: “Конечно, не все мобилизованные покидают позиции, но большинство. Когда сюда прибывают новички, они видят, как это тяжело. Они видят массу вражеских беспилотников, артиллерии и минометов. Они попадают на позиции первый раз и, если выживут, больше не возвращаются. Они либо покидают позиции и отказываются идти в бой, либо пытаются придумать, как бросить службу”.

Проблема касается не только собственно вооруженных сил, но и всего общества: мужчины призывного возраста бегут из страны. В ответ украинское правительство ограничило выезд большинству боеспособных мужчин. “В результате число пытающихся пересечь границу незаконно резко возросло, — сообщает ABC. — Некоторые через контрабандистов приобретают поддельные документы в надежде просочиться через официальные пункты пропуска”. Многие пытаются уйти пешком в Румынию и Европейский Союз, переплыв пограничную реку Тису. Однако река опасна, и более двух десятков мужчин утонули в ее коварных водах с начала боевых действий.

Запрет мужчинам призывного возраста покидать страну должен вызвать вопросы у американцев, считавших Украину оплотом демократии. Строительство пограничных заборов против собственных граждан вкупе с насильственной отправкой на фронт никак нельзя назвать демократическим поведением.

Нынешнее затруднительное положение ВСУ — особенно нехватка личного состава после двух с лишним лет изнуряющих боев — может лишь усугубить разочарование США и НАТО, которые не оказали должной поддержки на местах. Могла бы Украина вести себя столь дерзко на фоне российской спецоперации без успокаивающей веры в западную помощь? Вряд ли. Президент Владимир Зеленский опирался на заверения западных лидеров и, по-видимому, привык рассчитывать на их помощь. Это не значит, что Зеленскому следовало бы запросить мира с русскими: возможно, президент России Владимир Путин был одержим идеей покорить Украину силой в любом случае — хотя это и неясно. Однако действия украинцев в преддверии конфликта в любом случае свидетельствуют о том, что они предпринимали их с твердым убеждением в том, что располагают западной поддержкой.

Сегодня Украина прибегает к драконовским мерам, чтобы удовлетворить потребности фронта в живой силе. “В последние месяцы правительство Украины наконец-то предприняло шаги для утоления кадрового голода, — сообщил телеканал ABC. — В конце весны был принят закон о снижении призывного возраста и ужесточении правил призыва. И сегодня военкомы патрулируют улицы в поисках мужчин призывного возраста, проверяют документы и некоторых забирают на фронт”.

Гаррисон Касс – специалист по вопросам обороны и национальной безопасности, автор более тысячи статей по вопросам глобальной политики.