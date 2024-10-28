Защитит бойцов от дронов: морская пехота США показала тестирование автоматизированной системы наведения ZeroMark FCS

Источник изображения: topwar.ru

Морская пехота США показала тестирование автоматизированной системы наведения для стандартных винтовок, которая, как утверждает разработчик, позволит бойцам защищаться от растущей угрозы со стороны дронов.

Система управления огнём FCS, созданная американским стартапом ZeroMark, включает в себя механизм автоматической настройки для точной корректировки точки прицеливания. В настоящее время данная СУО проходит испытания в 3-й дивизии морской пехоты на Гавайях.

Система использует продвинутую технологию машинного зрения с электрооптическими камерами и датчиками LiDAR для обнаружения и отслеживания целей. Её отличительной особенностью является подвижный моторизованный приклад, который регулирует угол наклона винтовки для оптимизации точности стрельбы, позволяя бойцу более эффективно поражать дроны.

В отличие от существующих аналогов, таких как серия SMASH 2000 от израильской компании Smart Shooter, FCS от ZeroMark использует передовые алгоритмы компьютерного зрения для управления стволом оружия и способна корректно выполнять небольшие угловые корректировки для достижения максимальной точности выстрела.

Источник изображения: topwar.ru

СУО включает в себя небольшой компьютер и моторизованный приклад, который создаёт условную точку опоры между плечом и винтовкой, позволяя в небольших пределах корректировать траекторию выстрела и компенсировать отклонения, вызванные, в частности, движением дрона и стрелка. Установка СУО на любую винтовку занимает всего 30 секунд.

Эта система делает попадание в маленький дрон с расстояния 200 ярдов [183 м] таким же простым, как попадание в круг диаметром 18 метров

- пояснили в стартапе.

Его руководитель Джоэл Андерсон, бывший военнослужащий ВМС США, говорит, что идея о новой СУО пришла ему в голову, когда он ехал на Tesla с автопилотом и задался вопросом, почему подобная технология недоступна солдатам.

По его словам, он не желает, чтобы оружие с ИИ, «которое никогда не промахивается», оказалось в руках полиции. Чтобы предотвратить потенциальное злоупотребление им, компания внедрила функции удалённого управления и активации на основе лицензии.

Источник изображения: topwar.ru

Устройства FCS уже используются частными охранными фирмами для защиты таких объектов, как суда, от угроз, связанных с пиратством. ZeroMark ведёт переговоры о поставках СУО на Украину и обсуждает с Пентагоном возможность тестирования и оценки, что может привести к крупным заказам.

Помимо возможностей самонаведения, Андерсон предполагает, что программное обеспечение от ZeroMark можно будет использовать для решения других задач, например, устанавливая его на камеры для определения типов БПЛА, их принадлежности или размещенной на дронах полезной нагрузки.

В долгосрочной перспективе он планирует интегрировать систему в дисплеи или слуховые интерфейсы бойцов, чтобы предоставлять солдатам важную информацию в режиме реального времени.

Крупные системы, такие как авианосцы, не выигрывают войны. Они помогают демонстрировать силу, но не захватывают Хусейнов, не убивают бен Ладенов, не возвращают заложников домой; это делают солдаты. Я хочу, чтобы они стали такими же неприкасаемыми, как F-22 в небе

- заявил Андерсон.