Путин рассказал о синхронизации всех родов и видов армии РФ в ходе СВО

По словам президента, среди элементов, которые способствуют продвижению ВС России, в том числе развитие военно-промышленного комплекса, накапливающийся опыт

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Один из факторов успеха российской армии в ходе СВО - синхронизация всех ее подразделений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он перечислил несколько элементов, которые способствуют продвижению Вооруженных сил РФ. Это в том числе развитие военно-промышленного комплекса, накапливающийся опыт.

"И еще одно обстоятельство - это синхронизация всех родов и видов вооруженных сил. Это синхронизация работы авиации, артиллерии, использование ракетной техники, в том числе и высокоточной, синхронизация со штурмовыми отрядами на земле. Вот где настоящие-то герои, ребята воюют прямо на передке, что называется. И вот все это вместе: этот опыт и личный опыт наших бойцов, офицеров вместе с управлением войсками, с повышением качества управления войсками - дает тот эффект, о котором мы сейчас с вами говорим", - объяснил Путин.