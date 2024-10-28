Авиационная техника по объему фактических экспортных поставок занимает первое место среди всех категорий ВиВТ

ЦАМТО, 25 октября. Военная авиационная техника по объему фактических экспортных поставок с большим отрывом занимает первое место среди всех категорий ВиВТ в общем балансе мировой торговли оружием.

Об этом говорится в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2024: статистика и анализ мировой торговли оружием".

За последние 8 лет (2016-2023 гг.) объем мировых поставок военной авиационной техники ЦАМТО оценивает в сумму 237,2 млрд. долл., что составляет 34,99% от объема продаж всех категорий ВиВТ (677,912 млрд. долл.).

В расчет включены поставки новых самолетов, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

За период 2016-2023 гг. доля продаж авиационной техники в структуре мировых поставок ВиВТ существенно менялась (в пределах от минимального значения 28,80% в 2016 году до максимального значения 39,17% в 2017 году).

В 2016 году доля авиационной техники в общем объеме продаж ВиВТ составила 28,80% (22,771 млрд. долл.), в 2017 году – 39,17% (31,829 млрд. долл.), в 2018 году – 35,37% (26,076 млрд. долл.), в 2019 году – 38,00% (27,349 млрд. долл.,), в 2020 году – 35,17% (29,200 млрд. долл.), в 2021 году – 33,69% (28,363 млрд. долл.), в 2022 году – 36,94% (39,235 млрд. долл.) и в 2023 году – 32,88% (32,378 млрд. долл.).

Лидером продаж в авиационном сегменте являются истребители – 155,834 млрд. долл. в период 2016-2023 гг., что составляет 65,70% от общего объема продаж авиационной техники. Наибольший объем поставок истребителей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2022 год – 28,760 млрд. долл., минимальный – на 2016 год (11,543 млрд. долл.).

Прогноз мирового рынка авиационной техники на период 2024-2027 гг.

Авиационная техника с большим преимуществом сохранит свое лидерство по объему экспортных поставок в 2024-2027 гг. в общем балансе мировых поставок вооружений.

За последние 8 лет (2016-2023 гг.) объем мировых поставок военной авиационной техники ЦАМТО оценивает в сумму 237,2 млрд. долл., что составляет 34,99% от объема продаж всех категорий ВиВТ в этот период (677,912 млрд. долл.).

В 2024-2027 гг. доля продаж авиационной техники составит 30,59% (149,739 млрд. долл.) при общем прогнозируемом объеме продаж всех типов ВиВТ в сумме 489,475 млрд. долл.

В расчет включены поставки новых самолетов, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта военной авиационной техники в 2024 году составит, по оценке ЦАМТО, 35,696 млрд. долл. (31,63% в общем балансе мировых продаж), в 2025 году – 34,444 млрд. долл. (29,86%), в 2026 году – 35,309 млрд. долл. (29,08%) , в 2027 году – 44,290 млрд. долл. (31,68,48%).

Лидерство по объему продаж в авиационном сегменте в 2024-2027 гг. сохранят за собой многоцелевые истребители – 99,246 млрд. долл., что составляет 66,28% от общего прогнозируемого объема продаж авиационной техники в 2024-2027 гг. По годам объем экспорта истребителей прогнозируется (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) следующим образом: 23,129 млрд. долл. в 2024 году, 24,040 млрд. долл. в 2025 году, 24,481 млрд. долл. в 2026 году и 27,596 млрд. долл. в 2027 году.

Более подробный анализ с большим количеством таблиц и диаграмм будет размещен в "Ежегоднике-2024", который заказчики смогут получить электронном виде.