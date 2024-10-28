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Интерфакс-АВН

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Мексиканском заливе - NASA

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: NASA via AP, архив

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Корабль Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина после расстыковки накануне с Международной космической станцией (МКС) совершил в пятницу приводнение в районе Мексиканского залива, сообщило NASA.

Мягкое приводнение спускаемой капсулы у берегов штата Флорида вблизи города Пенсакола было осуществлено в 03:29 по времени Восточного побережья США (в 10:29 мск).

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

В рамках завершения миссии Crew-8, которая продолжалась на орбите семь с половиной месяцев, на Землю помимо Гребенкина вернулись астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Расстыковка корабля с МКС, осуществленная в минувший четверг, должна была состояться еще 8 октября. Она переносилась девять раз из-за ураганов в районе Мексиканского залива.

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Страны
Мексика
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Роскосмос
Проекты
МКС
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