Компания Boeing даёт понять, что от банкротства её может спасти только раскручиваемая гонка вооружений

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Финансовые итоги за 3-й квартал показали усугубляющиеся проблемы у Boeing Defense. Компания вынуждена реализовывать проекты, в том числе для оборонного сектора, расходы у которых превышают доходы.
Проблемная компания сообщила о чистых убытках в размере почти 6,2 млрд долларов в своем квартальном отчете перед инвесторами. Это включает убыток в размере 2,4 млрд долларов для нужд армии, космоса и безопасности. Вследствие такой статистики глава этого направления деятельности компании Тед Колберт был уволен.
Пытаясь хоть как-то выровнять баланс «расходы-доходы», руководство авиастроительного гиганта приняло решение о сокращении трат, в том числе и зарплатных. А данное действие незамедлительно привело к забастовкам, парализующим работу компании.
Компания заявила, что расходы примерно в сумме 661 миллион долларов на KC-46 частично обусловлены остановкой работ, которая началась 13 сентября, что затронуло работу над моделью 767, которая является основой для самолета-заправщика.
Забастовка также заставила компанию принять решение о прекращении большей части производства 767 и, начиная с 2027 года, производить только самолеты 767-2C для поддержки программы KC-46. Это решение прекратить производство большинства самолетов 767 также способствовало инвестиционным потерям.
- заявил финансовый директор Брайан Уэст.
В соответствии с контрактом с фиксированной ценой правительство соглашается выплатить компании определенную сумму денег за производство самолета или другой системы. Если компания выполняет работу дешевле, чем ожидалось, она может положить оставшиеся платежи в карман в качестве прибыли. Но если программа с фиксированной ценой сталкивается с задержками или перерасходом средств, компания оказывается на крючке убытков.
- сказал генеральный директор Келли Ортберг.
В условиях нынешних мировых потрясений и роста расходов на оборону спрос на военную продукцию Boeing остается высоким, и руководство компании ожидает, что сможет улучшить финансовые показатели в среднесрочной и долгосрочной перспективе. То есть, в переводе на обычный язык это означает, что Boeing от банкротства может спасти только гонка вооружений и всё новые и новые заказы от военных.