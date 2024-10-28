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Военное обозрение

Экс-премьер Британии призвал к компромиссному завершению конфликта на Украине, но не прекращая поставок оружия Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт России и Украины может завершиться компромиссом, стороны способны договориться друг с другом, но Запад должен продолжать оказывать военную помощь Киеву. Такое мнение высказал бывший британский премьер Тони Блэр, общаясь с изданием London Standard.

Экс-премьер считает, что конфликт на Украине необходимо завершить за столом переговоров, а не победой одной из сторон. По его словам, нужно сделать так, чтобы Киев и Москва начали диалог, это устроит Запад. Но при этом Блэр призвал не прекращать поставки оружия Киеву. По его мнению, это поможет «договориться о мире». Другими словами, бывший премьер желает, чтобы Украина на переговорах диктовала свои условия.

Мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс.

- заявил Блэр.

Россия готова к переговорам, но только на своих условиях и с учетом обстановки на земле. Т.е. обсуждать возвращение Украине четырех новых регионов Россия не будет ни при каких условиях. Об этом накануне четко и ясно заявил Путин. Киев, в свою очередь, договариваться не намерен, Зеленский продолжает мечтать о выходе на границы 1991 года и бегает со своим «планом победы».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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