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ТАСС

Вулин: Сербия знает, что мир между РФ и Украиной рано или поздно наступит

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Александар Вулин
Александар Вулин.
Источник изображения: eadaily.com

При этом сербский вице-премьер отметил, что "сейчас довольно трудно понять", с кем Москве вести переговоры

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Сербия знает, что между Россией и Украиной рано или поздно безусловно наступит мир. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"В конце концов мир наступит, будет достигнуто соглашение, но сейчас довольно трудно понять, с кем России вести переговоры", - сказал он.

Вулин напомнил, что РФ пыталась вести переговоры с украинцами в Стамбуле, даже подписала соглашение два года назад. "И что случилось? Ключевой переговорщик был убит, все было кончено, - указал он. - Так с кем вести переговоры: с Западом или с Украиной? Я очень обеспокоен, Сербия очень обеспокоена, и мы надеемся, что мир наконец наступит".

Сербия, по словам вице-премьера, "поддерживает, к примеру, китайскую мирную инициативу, потому что за ней кроются действительно благие намерения и стремление найти мирное разрешение".

Стамбульские переговоры

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке.

Позднее, в ноябре 2023 года, член украинской переговорной группы Давид Арахамия в интервью телеканалу Украины "1+1" сообщил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил Киеву подписывать мирные соглашения с РФ по итогам переговоров в Стамбуле и потребовал продолжения боевых действий против России.

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