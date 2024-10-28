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Интерфакс-АВН

Иран подготовил несколько вариантов реагирования на удар со стороны Израиля - СМИ

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Иранский священнослужитель смотрит на ракеты класса земля – земля, продемонстрированные Корпусом стражей исламской революции на военном шоу, посвященном 40-летию Исламской революции
Иранский священнослужитель смотрит на ракеты класса земля – земля, продемонстрированные Корпусом стражей исламской революции на военном шоу, посвященном 40-летию Исламской революции.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Ответ Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от его серьезности, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам четырех иранских чиновников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать многочисленные военные планы реагирования на израильское нападение.

Собеседники издания отметили, что масштабы иранского ответа будут в значительной степени зависеть от серьезности израильских атак.

Так, если Израиль ограничит свои атаки несколькими военными базами и складами, на которых хранятся ракеты и беспилотники, Иран вполне может ничего не предпринять, заявили источники.

При этом, если удар Израиля нанесет значительный ущерб и приведет к многочисленным жертвам, Иран примет ответные меры.

Ответ Тегерана также однозначно последует, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, а также убьет высокопоставленных чиновников.

По данным источников издания, в качестве ответных мер рассматривается запуск до 1 тыс. баллистических ракет, усиление атак со стороны иранских вооруженных группировок в регионе и нарушение глобальных поставок энергоносителей и судоходства через Персидский залив и Ормузский пролив.

В среду иранский президент Масуд Пезешкиан заявил "на полях" саммита БРИКС в Казани, что Израиль столкнется с ответными действиями в случае агрессии против Ирана. Он отметил стремление к установлению мира на Ближнем Востоке, но подчеркнул, что любые израильские действия против Ирана спровоцируют "решительный и невообразимый ответ".

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