В США заявили, что решение не поставлять Киеву дальнобойное оружие остается в силе

Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх добавила, что это касается и запрета на удары вглубь РФ

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не меняли своей политики относительно поставок Киеву дальнобойного оружия, такого как тактические баллистические ракеты ATACMS, а также в отношении нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"Наша политика в отношении дальних ударов [по РФ] и возможности [для Киева] использовать что-то вроде ATACMS не изменилась", - сказала Сингх.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.