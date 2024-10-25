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Интерфакс-АВН

Космический корабль Cargo Dragon в начале ноября отправится к МКС - NASA

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Пуск ракеты SpaceX Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon
Пуск ракеты SpaceX Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
Источник изображения: AP Photo/ John Raoux

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX 5 ноября по московскому времени стартует к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-31 планируется осуществить 4-го ноября в 21:25 по времени Восточного побережья США (5-го ноября в 04:25 МСК) с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Он доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже 11-й полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проводится в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

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