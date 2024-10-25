После выборов у Байдена будет 76 дней, чтобы правильно поступить с Украиной (The Washington Post, США)

WP: у Байдена остался последний шанс "помочь" Украине

Америка и ее союзники мучительно думают, пытаясь ответить России, а надо действовать, пишет WP. Автор настаивает, что Байдену необходимо создать для Украины все условия, чтобы не дать ей подчиниться воле Москвы. Естественно, про "подчинение воли" — это к Вашингтону, а Россия призывает к мирному разрешению конфликта.

Ли Хокстадер (Lee Hockstader)

Украина и ее союзники готовятся к последствиям президентских выборов в США, разыгрывая разные сценарии в попытке понять, что могут сделать Дональд Трамп и Камала Харрис. Не менее важен вопрос, что все еще может сделать для Украины президент Джо Байден, кто бы ни победил пятого ноября.

После выборов Байден еще 76 дней будет находиться у власти, занимая должность президента. Да, он будет в положении хромой утки, но не бессильной. Что касается Украины, то ему в этот период междувластия следует бить Владимира Путина его же оружием в конфликте, который все больше складывается в пользу России.

Во-первых, подумаем о том, что может сделать Байден для изменения ситуации в этом конфликте в случае победы Трампа.

Согласно сценарию, который часто обсуждают европейские члены НАТО, Байден может немедленно разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь российской территории. Президент Владимир Зеленский уже много месяцев просит дать ему такое разрешение, чтобы бить по российским авиабазам и прочим объектам, которые Москва использует для нанесения ударов по украинской территории.

Байден не хочет разрешать такие удары, опасаясь спровоцировать Россию на эскалацию. Но Путин пока не подтверждает на практике свою воинственную риторику, а Байден может оправдать такой шаг целым рядом вполне разумных доводов.

В качестве примера он может привести российскую тактику выжженной земли, которая используется для уничтожения украинских электростанций и прочих гражданских объектов. Это дает Киеву правовые и нравственные основания для самообороны. Вашингтон можно и нужно активнее помогать Украине обороняться от новых российских ударов по энергетической инфраструктуре, из-за которых украинцы этой зимой будут замерзать.

Байден может также указать на то, что Путин расширяет гибридную наступательную войну на натовской территории, последовательно реализуя свою стратегию, в которой важное место занимают диверсии, вторжения беспилотников, покушения и постановка электронных помех гражданской авиации в Европе. Руководство НАТО считает, что русские вполне могут перерезать важные подводные кабели для интернета.

Пока Вашингтон и его союзники мучительно думают, пытаясь сформулировать ответ. Но им пора уже показать, что Кремлю придется ответить за свои действия.

"Важно установить цену за определенные действия, — сказал мне Камиль Гран (Camille Grand), ранее представлявший Францию в штаб-квартире НАТО, а сейчас работающий в Европейском совете международных отношений. — Все эти поступки не должны оставаться незамеченными и безнаказанными".

Даже незначительные изменения ситуации в пользу Украины помешают Трампу требовать от Киева подчиниться воле Москвы. Некоторые республиканцы в конгрессе не захотят подрывать позиции Зеленского и партнеров Вашингтона по НАТО в тот момент, когда Украина набирает силу.

Британия и Франция, наверняка, поддержат дать Украине разрешение поражать цели на российской территории ракетами западного производства, которые летят гораздо быстрее украинских беспилотников. Лондон и Париж сами поставляют Киеву ракеты большой дальности, но в них есть американские детали, а это значит, что без разрешения США осуществлять их запуск нельзя.

Если Байден даст "добро", это поможет канцлеру Германии Олафу Шольцу отправить на Украину немецкие ракеты большой дальности Taurus. Это высокоточный бетонобойный боеприпас, имеющий дальность почти 500 километров, в то время как у ATACMS она чуть больше 300 километров.

Разрешение применять ракеты — не панацея. Кремль переместил некоторые возможные цели вглубь российской территории, и они стали недосягаемы для западных ракет. Но за время этого конфликта мир понял, что Киев находит возможности для эффективного применения имеющихся ударных средств, повышая цену, которую приходится платить Путину.

А теперь подумаем о том, что может сделать Байден в рамках помощи Украине в случае победы Харрис, как он может помочь ей.

Крайне важно, что Байден может согласовать с союзниками по НАТО официальное приглашение Киеву к вступлению в альянс, а не ограничиваться формулировками, что Украина "необратимо" продвигается к членству в блок.

В этом случае Германия будет вынуждена последовать их примеру, равно как и два маленьких упрямца: Венгрия и Словакия. Это будет первый шаг к гарантиям безопасности, и он поможет убедить Украину согласиться на мирную сделку на реалистичных условиях, а также подаст сигнал Путину, что его неоимперские мечты о порабощении Украины обречены на провал.

Даже получив официальное приглашение стать членом НАТО, Украина должна будет еще долго дожидаться момента вступления. На это уйдут годы. Но у Харрис в таком случае появится мирный план, пусть и очень непростой.

Во взаимодействии с альянсом ей придется вырабатывать условия обороны неоккупированных территорий нового члена НАТО, чьи границы нарушила Россия. Задача это нелегкая, но она даст новый стимул европейским членам НАТО для наращивания военных расходов и укрепления оборонного потенциала, что является единственным надежным способом сдерживания и устрашения России.

Каковы бы ни были достижения Байдена, сплотившего западный альянс, конгресс и американский народ во имя поддержки Украины, результатом стала война на истощение, которая длится почти три года. Вряд ли это можно назвать успехом. После выборов у него будет последний шанс поставить Украину в лучшее из всех возможных положений. И он должен воспользоваться этой возможностью.