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Интерфакс-АВН

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

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Источник изображения: topwar.ru

Россия готова к любым предложениям, но только исходя из реалий на земле

Казань. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает, что Украине на фоне потерь в результате СВО сейчас лучше сесть за стол переговоров, но полагает, что Киев не идет на мирные переговоры, так как это потребует сразу же отмены военного положения и проведения президентских выборов.

"Чем называть вот такие цифры (потерь ВСУ, - "ИФ"), лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - сказал Путин на пресс-конференции в Казани.

Однако, по его словам, "их не хотят главари киевского режима, в том числе и потому, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим надо проводить выборы президента". "Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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