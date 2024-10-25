TNI: танки Т-72 находятся в расцвете сил, как показал российский опыт на Украине

Основной боевой танк Т-72 советской разработки оказался решающим в украинском конфликте, пишет TNI. Он превзошел американский Abrams и немецкий Leopard-2.

Брэндон Вейхерт (Brandon J. Weichert)

Старый российский танк Т-72 — не шутки для ВСУ

Я уже говорил это прежде и повторю еще раз: советский основной боевой танк Т-72 — лучший в мире. Нет, он не такой технологичный и навороченный, как американский “Абрамс” (Abrams) или немецкий “Леопард 2” (Leopard-2). Но свою работу он выполняет исправно.

И, как мы видели в ходе украинского конфликта, со своей задачей он справляется даже лучше любой из новых бронетанковых систем, включая даже Т-14 “Армата”, сравнения с которой напрашиваются.

Украинский конфликт — это предвестник войны будущего. Однако, как ни странно, оказалось, что это еще и отголосок прошлого!

Линию фронта определила окопная война. Ведется жестокий конфликт на истощение. Новые платформы, включая все тот же американский “Абрамс” или российский Т-14 “Армата”, не смогли сравниться с более старыми системами — такими, как советский T-72 или даже еще более старый T-64. Разумеется, новые технологии вроде беспилотников и “Джавелинов” изменили ход боевых действий. Но они играют вспомогательную роль относительно более крупных и дорогих систем, о которых я пишу здесь.

Практическая выгода

Россия продемонстрировала, что в практическом плане Т-72 — ее лучший танк. По живучести на грязных, кровавых полях сражений Украины он не имеет себе равных. Были случаи, когда эти лязгающие махины оснащались минными тралами плужного типа и полностью расчищали путь российским войскам. Даже после бесчисленных взрывов мин эти Т-72 ехали вперед, как ни в чем не бывало, будто просто переехав лежачего полицейского.

Итак, подытожим: Т-72, платформа, насчитывающая несколько десятилетий, показала себя намного лучше, чем ущербные системы, которыми щедро одарила Украину НАТО. На самом деле, в ряде случаев, украинцы даже вынужденно убрали эти системы с фронта — как, например, произошло с дарованными США “Абрамсами”, пользы от которых оказалось немного.

За малую толику стоимости этих новейших систем русские просто усиливают старые Т-72 современной защитой — динамической броней и более эффективными мерами противодействия минам и реактивным гранатометам (РПГ).

Разумеется, некоторая часть Т-72 была либо уничтожена, либо захвачена — особенно в ходе развернувшейся в начале конфликта неразберихи. Но характер боевых действий на Украине несравним ни с одним из сражений Запада за несколько поколений. Т-72 успешно уничтожают танки ВСУ в прямом бою, в том числе более современные западные, продемонстрировав свою эффективность в крайне суровых условиях. Но и потери Т-72 были высоки.

Хотя некоторым это покажется обескураживающим, причина, почему Москва бросает старые танки для выполнения самых тяжелых задач, заключается в том, что их дешевле заменить и легче обслуживать.

Однако эти танки не защищены от нетрадиционных атак — в том числе противотанковых ракет или предоставленных НАТО беспилотников. В то же время, следует отметить, что украинские силы не менее уязвимы для этих угроз, когда аналогичные системы в бою используют русские.

Гибкие мастодонты

Т-72 могут похвастаться высокой эксплуатационной гибкостью, особенно после обширных модификаций. Благодаря вышеупомянутой простоте эти танки лучше выживают в ожесточенных боях на Украине. Кроме того, их проще освоить танкистам.

Экипажи Т-72, как правило, готовы к бою. Они знают свое дело и по большей части пребывают в бодром расположении духа, тогда как другие части российских войск бывают деморализованы. Это потому, что экипажи Т-72 знают, что в их руках эффективная и смертоносная боевая система.

Украина и НАТО не должны недооценивать “старый” Т-72. На самом деле эти танки совсем не старые. Они находятся в расцвете сил, как убедительно показал нам российский опыт на Украине.

Брэндон Вейхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг “Побеждая в космосе: как Америка была и остается сверхдержавой”, “Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь” и “Теневая война: Иран в погоне за превосходством”. Его новая книга “Рукотворная катастрофа: как Запад потерял Украину” вышла в свет 22 октября