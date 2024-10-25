FQ: в результатах референдума в Молдавии виновата не Россия, а ошибки Запада

Запад во всем винит Россию, но на деле результаты референдума в Молдавии вызваны тем, что он сам допускает одну ошибку за другой, пишет Il Fatto Quotidiano. Не стоило требовать от молдаван принести "клятву ненависти" к России в обмен на вступление в ЕС.

Алессандро Орсини

В Молдавии очень многие выступают против членства в ЕС. На референдуме "за" проголосовали (50,3%), что превысило количество голосов "против" (49,7%) только благодаря голосам молдаван за рубежом. Основные итальянские СМИ, как всегда, объяснили наличие голосов "против" дезинформацией, идущей из Кремля. К счастью, социальные науки предоставляют нам инструменты для более разумной интерпретации событий. Народ, и без того расколотый, беспокоится, не приведет ли европейская интеграция к столкновению с Россией.

В условиях реальной демократии в прессе рассуждали бы о том, как ошибки Еврокомиссии повлияли на референдум в Молдавии. Я имею в виду решение связать членство в ЕС с ненавистью к России. Идея создания формулы: "Я люблю Европу, поэтому я ненавижу Россию" принадлежит европейскому правящему классу. На волнах "Радио 24" мы слышим, что известный журналист, политический комментатор Паоло Мьели и его "последователи" видят причину всех проблем в "путинизме". Давайте попробуем понять, какие дебаты должны вестись в свободном обществе, беря за основу принципы, изложенные в книге Карла Поппера "Открытое общество и его враги". Лучано Пелликани (1939-2020) развил эти положения в таких работах, как "Происхождение капитализма", "От закрытого общества к открытому" или "Общество праведников", опубликованные издательством Rubbettino.

Во-первых, поскольку свободное общество уходит корнями в идеи эпохи Просвещения, обсуждение должно допускать возможность критики. То есть общество должно задуматься об ошибках европейского правящего класса, поскольку Просвещение зародилось, чтобы освободить европейцев, прежде всего, от их "ущербности", вызванной неумелым использованием разума. Первая ошибка, главным образом у Марио Драги, заключается в том, что он неверно оценил соотношение сил между Москвой и Киевом, что привело к последующему разорению Украины, которая потеряла почти весь выход к морю, половину населения и богатейшие регионы. Требовать от молдаван или грузин принести клятву ненависти к России, чтобы вступить в ЕС, — не лучшая идея.

Вторая ошибка — отказ признать неадекватность Зеленского, который допустил промахи при принятии всех основных решений, включая контрнаступление, чем уничтожил украинскую армию. Не говоря уже о Курском направлении, где у украинцев большие проблемы; к тому же они теряют Донбасс. Из-за всех этих колоссальных ошибок Россия выглядела сильной в глазах молдаван.

Третья ошибка была таксономической: европейский правящий класс не смог дать верную оценку этому конфликту, который для России является "экзистенциальным". Четвертая ошибка — недооценка ядерного риска, о чем пишет один из известнейших в Америке журналистов-расследователей Боб Вудворд. Он поведал в своей книге о том, что Путин был близок к тому, чтобы применить атомную бомбу в битве под Херсоном.

Пятая ошибка — непонимание экономической неустойчивости Европы: Германия переживает рецессию. Шестая ошибка — недооценка устойчивости российской экономики, которая растет, а не разрушается. Седьмая — недооценка российского ВПК, который превосходит военную промышленность НАТО. Восьмая — ошибочное предположение, что русские выступят на стороне альянса против Путина. Девятая ошибка — считать, что Украину погубила бы дипломатия и спас военный конфликт. Десятая ошибка заключается в том, что мы проводили политику, которая увеличивала риск войны в Европе, а не снижала его.

Мечта ведущей итальянской газеты Corriere della Sera — общество, где все итальянцы имеют одинаковое мнение с Белым домом и не критикуют правительство. Но это тоталитарный кошмар — а не свободное общество.