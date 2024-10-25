«Заставляет вражеские дроны «рисовать» в воздухе любые фигуры»: Турция представила комплекс подавления Chameleon

Источник изображения: topwar.ru
Турецкая компания Aselsan на полях выставки SAHA EXPO представила ряд новых комплексов борьбы с дронами.
Дистанционно управляемый боевой модуль Korkut 25 изначально был разработан для поражения наземных бронированных целей. Он может быть установлен на целый ряд машин, как гусеничных, так и колесных 4×4, 6×6 и 8×8. В рамках последней демонстрации данная боевая станция была представлена в антидроновой версии, способной уничтожать малогабаритные БПЛА.
Источник изображения: topwar.ru
ДУБМ Korkut 25
Она снаряжена 25-мм стабилизированной пушкой, ИК-камерами высокого разрешения, лазерным дальномером, средствами автоматического обнаружения и сопровождения цели и усовершенствованным баллистическим вычислителем. Этот набор оборудования обеспечивает высокую точность стрельбы.
Другой новинкой стал комплекс радиоэлектронного подавления Chameleon, нарушающий спутниковую связь.
Источник изображения: topwar.ru
- пояснил разработчик.
Как указали в компании, комплекс позволяет брать под свой контроль любое оборудование, которое использует в своей работе спутниковую связь, например, мобильные телефоны.