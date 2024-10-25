«Заставляет вражеские дроны «рисовать» в воздухе любые фигуры»: Турция представила комплекс подавления Chameleon

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Aselsan на полях выставки SAHA EXPO представила ряд новых комплексов борьбы с дронами.

Дистанционно управляемый боевой модуль Korkut 25 изначально был разработан для поражения наземных бронированных целей. Он может быть установлен на целый ряд машин, как гусеничных, так и колесных 4×4, 6×6 и 8×8. В рамках последней демонстрации данная боевая станция была представлена в антидроновой версии, способной уничтожать малогабаритные БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

ДУБМ Korkut 25

Она снаряжена 25-мм стабилизированной пушкой, ИК-камерами высокого разрешения, лазерным дальномером, средствами автоматического обнаружения и сопровождения цели и усовершенствованным баллистическим вычислителем. Этот набор оборудования обеспечивает высокую точность стрельбы.

Другой новинкой стал комплекс радиоэлектронного подавления Chameleon, нарушающий спутниковую связь.

Источник изображения: topwar.ru

Chameleon способен на относительно больших расстояниях вводить в заблуждение беспилотники, подменяя оператора. Мы можем задать вражеским дронам необходимый нам маршрут, заставляя их «вырисовывать» в небе хоть звезду, хоть полумесяц, любые фигуры

- пояснил разработчик.

Как указали в компании, комплекс позволяет брать под свой контроль любое оборудование, которое использует в своей работе спутниковую связь, например, мобильные телефоны.